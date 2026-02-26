  1. В Украине

Кабмин выделил 1,6 млрд грн на укрепление конфайнмента ЧАЭС и устранение последствий атак РФ

17:12, 26 февраля 2026
Средства пойдут на три энергоблока и хранилища радиоактивных отходов.
Кабинет Министров Украины распределил более 1,6 млрд грн бюджетных средств на проведение работ по обеспечению безопасности конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции. Часть финансирования будет направлена на устранение последствий российской террористической атаки на укрытие станции. Об этом сообщили в Минэнерго.

Несмотря на сложные условия военного времени, Украина продолжит работы по поддержанию в безопасном состоянии трех энергоблоков ЧАЭС, хранилища отработанного ядерного топлива и хранилищ радиоактивных отходов.

В то же время устранение глобальных рисков невозможно без прекращения атак России на украинские ядерные объекты. Украинская сторона подчеркивает необходимость четкой международной реакции на такие теракты, в частности ограничения прав государства-агрессора в структуре МАГАТЭ.

деньги Кабинет Министров Украины АЭС Чернобыль

