  1. В Україні

Кабмін виділив 1,6 млрд грн на зміцнення конфайнменту ЧАЕС та усунення наслідків атак РФ

17:12, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кошти підуть на три енергоблоки та сховища радіоактивних відходів.
Кабмін виділив 1,6 млрд грн на зміцнення конфайнменту ЧАЕС та усунення наслідків атак РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів на проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Частина фінансування буде спрямована на усунення наслідків російської терористичної атаки щодо укриття станції. Про це повідомили в Міненерго.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки у безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів.

Водночас усунення глобальних ризиків неможливе без припинення атак росії на українські ядерні об’єкти. Українська сторона наголошує на необхідності чіткої міжнародної реакції на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора у структурі МАГАТЕ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Кабінет Міністрів України АЕС Чорнобиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]