Кабмін виділив 1,6 млрд грн на зміцнення конфайнменту ЧАЕС та усунення наслідків атак РФ

Кошти підуть на три енергоблоки та сховища радіоактивних відходів.

Кабінет Міністрів України розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів на проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Частина фінансування буде спрямована на усунення наслідків російської терористичної атаки щодо укриття станції. Про це повідомили в Міненерго.

Попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки у безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів.

Водночас усунення глобальних ризиків неможливе без припинення атак росії на українські ядерні об’єкти. Українська сторона наголошує на необхідності чіткої міжнародної реакції на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора у структурі МАГАТЕ.

