  1. В Украине
  2. / Суд инфо

КСУ рассматривает жалобу относительно пожизненного денежного содержания судьи в отставке

14:46, 26 февраля 2026
По словам заявителя, ПФУ неправильно рассчитало ему размер судейского вознаграждения.
На фото субъект права на конституционную жалобу Сидоренко Д.В.
Первый сенат Конституционного Суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Сидоренко Дмитрия Владимировича.

Как отметила судья-докладчик по делу Оксана Грищук, заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие статьям 6, 8, части первой статьи 126, статье 130 Конституции Украины абзац пятый статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» от 9 ноября 2023 года № 3460–ІХ.

Согласно оспариваемой норме Закона, с 1 января 2024 года установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2 102 гривны.

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней документов и материалов следует следующее.

В 2024 году Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области (далее — Управление) Сидоренко Д.В. было назначено ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи в отставке.

В частности, как отмечает заявитель, Управление неправомерно рассчитало ему размер судейского вознаграждения по состоянию на 7 октября 2024 года, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2 102 грн.

Не соглашаясь с таким расчетом, он обратился в суд с иском к Управлению, в котором просил, в частности, признать противоправным решение Управления в части назначения ему ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке в размере 50% судейского вознаграждения, рассчитанного исходя из расчетной величины 2102 грн. Он также просил обязать Управление принять решение о назначении ему с 8 октября 2024 года ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке в размере 52% судейского вознаграждения, рассчитанного исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере: в 2024 году — 3 028,00 грн, а именно в денежном выражении в размере 85 026,24 грн.

Днепропетровский окружной административный суд решением от 23 января 2025 года иск Сидоренко Д.В. к Управлению удовлетворил.

Управление обжаловало его в апелляционном порядке. Третий апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым исковые требования Сидоренко Д.В. удовлетворил частично.

Исследовав материалы дела, Первый сенат перешел к закрытой части пленарного заседания.

