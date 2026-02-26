КСУ розглядає скаргу щодо довічного грошового утримання судді у відставці

За словами заявника, ПФУ неправильно обчислив йому розмір суддівської винагороди.

Перший сенат Конституційного Суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянув справу за конституційною скаргою Сидоренка Дмитра Володимировича.

Як зазначила суддя-доповідач у справі Оксана Грищук, заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність статтям 6, 8, частині першій статті 126, статті 130 Конституції України абзац п’ятий статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 9 листопада 2023 року № 3460–ІХ.

Згідно з оспорюваним приписом Закону, з 1 січня 2024 року встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, у розмірі 2 102 гривні.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї документів і матеріалів убачається таке.

У 2024 році Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області (далі – Управління) Сидоренку Д.В. було призначено щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці.

Зокрема, як зазначає заявник, Управління неправомірно обчислило йому розмір суддівської винагороди станом на 7 жовтня 2024 року, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовують для визначення базового розміру посадового окладу судді, у розмірі 2 102 грн.

Не погоджуючись із таким обрахунком, він звернувся до суду з позовом до Управління, у якому просив, зокрема, визнати протиправним рішення Управління в частині призначення йому щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці у розмірі 50% суддівської винагороди, обчисленої виходячи з розрахункової величини 2102 грн. Він також просив зобов’язати Управління ухвалити рішення про призначення йому з 8 жовтня 2024 року щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці в розмірі 52% суддівської винагороди, обчисленої виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі: у 2024 році – 3 028,00 грн, а саме в грошовому виразі в розмірі 85 026,24 грн.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням від 23 січня 2025 року позов Сидоренка Д.В. до Управління задовольнив.

Управління оскаржило його в апеляційному порядку. Третій апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким позовні вимоги Сидоренка Д.В. задовольнив частково.

Дослідивши матеріали справи, Перший сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

