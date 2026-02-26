Вместе с е-рецептом пациентам будут предоставлять информацию о трех самых дешевых вариантах лекарств — Свириденко

На первом этапе такая возможность доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые приобретаются за собственные средства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и даст возможность людям выбирать наиболее выгодный вариант. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь вместе с е-рецептом будет появляться информация о трех самых дешевых вариантах необходимых вам лекарств в Национальном каталоге цен.

«Эта функция будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к е-рецепту, которую можно получить у врача.

Это поможет выбрать лекарства в соответствии со своим бюджетом и не переплачивать за бренд. В каталоге вы увидите все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта препаратов по самой низкой цене. По меньшей мере один из этих вариантов обязательно должен быть в наличии в любой аптеке», — сказала она.

Свириденко добавила, что на первом этапе такая возможность доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые покупаются за собственные средства. В дальнейшем решение будет масштабироваться на другие препараты.

Она подчеркнула, что Национальный каталог содержит предельные цены, то есть аптеки не могут продавать лекарства дороже этой цены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.