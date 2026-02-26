Разом е-рецептом пацієнтам надаватимуть інформацію про три найдешевші варіанти ліків — Свириденко

На першому етапі така можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні кошти.

Кабмін продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер разом е-рецептом зʼявиться інформація про три найдешевші варіанти потрібних вам ліків в Національному каталозі цін.

«Ця функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам’ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.

Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд. У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною. Щонайменше один із цих варіантів обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці», - сказала вона.

Свириденко додала, що на першому етапі така можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні кошти. Надалі рішення буде масштабуватися на інші препарати.

Вона підкреслила, Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче цієї ціни.

