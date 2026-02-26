КСУ рассматривает дело об определении размера залога в исключительных случаях

Субъект права на конституционную жалобу утверждает, что отсутствие критериев определения размера залога, предусмотренного абзацем пятым части пятой статьи 182 УПК, «приводит к субъективности судей и возможности манипуляций».

Фото: ccu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй сенат КСУ 25 февраля в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Дудина Романа Владимировича. Об этом сообщил КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу — судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак — отметил, что автор ходатайства просит проверить на конституционность абзац пятый части пятой статьи 182 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — Кодекс), согласно которому «в исключительных случаях, если следственный судья, суд установит, что залог в указанных пределах не способен обеспечить выполнение лицом, подозреваемым, обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, возложенных на него обязанностей, залог может быть назначен в размере, превышающем восемьдесят или триста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц соответственно».

Из содержания конституционной жалобы и приобщенных к ней документов и материалов следует, что Дудина Р.В. обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 111, частью четвертой статьи 402, частью пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Дудин Р.В. с 12 сентября 2022 года по 13 ноября 2024 года находился под стражей без определения размера залога. Киевский апелляционный суд постановлением от 14 ноября 2024 года применил к нему альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 1700 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 5 147 600 грн. По ходатайству прокурора Шевченковский районный суд города Киева рядом постановлений, в частности от 11 августа 2025 года, продлевал срок содержания Дудина Р.В. под стражей с тем же размером залога. Защитники, действовавшие в интересах Дудина Р.В., обжаловали указанные постановления суда первой инстанции в апелляционном порядке. Киевский апелляционный суд постановлением от 20 августа 2025 года апелляционную жалобу Дудина Р.В. оставил без удовлетворения, а постановление Шевченковского районного суда города Киева от 11 августа 2025 года — без изменений.

Субъект права на конституционную жалобу утверждает, что отсутствие критериев определения размера залога, предусмотренного абзацем пятым части пятой статьи 182 Кодекса, «приводит к субъективности судей и возможности манипуляций», вследствие чего определенный судом в исключительных случаях размер залога иногда является необоснованно завышенным по сравнению с размером залога, назначенным другим лицам при аналогичных обстоятельствах. Указанное, по мнению автора ходатайства, противоречит принципу равенства, гарантированному статьей 24 Конституции Украины.

Дудин Р.В. также отмечает, что размер залога, определенный судом без установленных критериев и верхней границы, «превратил залог в безальтернативное заключение», что привело к нарушению права на свободу и презумпции невиновности, гарантированных статьями 29, 62 Конституции Украины.

Судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения он направил запросы Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Украинскому Хельсинкскому союзу по правам человека, а также членам Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины. О содержании высказанных позиций судьи будут проинформированы на закрытой части пленарного заседания.

Суд исследовал материалы данного дела в открытой части и перешел к закрытой части пленарного заседания.

На пленарном заседании Большой палаты присутствовали уполномоченное лицо, действующее от имени субъекта права на конституционную жалобу, адвокат Татьяна Иванова, а также другие граждане Украины.

Фото: ccu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.