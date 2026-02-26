﻿КСУ розглядає справу щодо визначення розміру застави у виключних випадках

Суб’єкт права на конституційну скаргу твердить, що відсутність критеріїв визначення розміру застави, передбаченого абзацом п’ятим частини п’ятої статті 182 КПК, «призводить до суб’єктивності суддів та можливості маніпуляцій».

Фото: ccu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий сенат КСУ 25 лютого на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Дудіна Романа Володимировича. Про це повідомив КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак зазначив, що автор клопотання просить перевірити на конституційність абзац п'ятий частини п'ятої статті 182 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс), згідно з яким «у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї документів і матеріалів убачається, що Дудіна Р.В. обвинувачено у вчиненні кримінальних правопорушень, визначених частиною другою статті 111, частиною четвертою статті 402, частиною п’ятою статті 407 Кримінального кодексу України. Дудін Р.В. з 12 вересня 2022 року до 13 листопада 2024 року перебував під вартою, без визначення розміру застави. Київський апеляційний суд ухвалою від 14 листопада 2024 року застосував до нього альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 147 600 грн. За клопотанням прокурора Шевченківський районний суд міста Києва низкою ухвал, зокрема від 11 серпня 2025 року, продовжував строк тримання Дудіна Р.В. під вартою із тим самим розміром застави. Захисники, які діяли в інтересах Дудіна Р.В., зазначені ухвали суду першої інстанції оскаржили в апеляційному порядку. Київський апеляційний суд ухвалою від 20 серпня 2025 року апеляційну скаргу Дудіна Р.В. залишив без задоволення, а ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 11 серпня 2025 року – без змін.

Суб’єкт права на конституційну скаргу твердить, що відсутність критеріїв визначення розміру застави, передбаченого абзацом п’ятим частини п’ятої статті 182 Кодексу, „призводить до суб’єктивності суддів та можливості маніпуляцій“, внаслідок чого визначений судом у виключних випадках розмір застави іноді є необґрунтовано завищеним порівняно з розміром застави, призначеним іншим особам за аналогічних обставин. Зазначене, на думку автора клопотання, суперечить принципу рівності, гарантованому статтею 24 Конституції України.

Дудін Р.В. також зазначає, що розмір застави, визначений судом без установлених критеріїв і верхньої межі, „перетворив заставу на безальтернативне ув’язнення“, що призвело до порушення права на свободу та презумпції невинуватості, гарантованих статтями 29, 62 Конституції України.

Суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та прийняття Судом обґрунтованого рішення він направив запити до Президента України, Верховної Ради України, Української Гельсінської спілки з прав людини, а також членам Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. Про зміст висловлених позицій буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Суд дослідив матеріали цієї справи на відкритій частині та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

На пленарному засіданні Великої палати були присутні уповноважена особа, яка діє від імені суб’єкта права на конституційну скаргу, адвокат Тетяна Іванова, інші громадяни України.

Фото: ccu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.