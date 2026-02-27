Александр Цивинский представил нового руководителя управления БЭБ в Киеве — Романа Лисаковского

Роман Лисаковский назначен временно исполняющим обязанности руководителя столичного подразделения БЭБ.

Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский представил нового руководителя Территориального управления БЭБ в городе Киеве — Романа Лисаковского. Об этом сообщило ТУ БЭБ в г. Киеве.

Роман Лисаковский назначен временно исполняющим обязанности руководителя столичного подразделения БЭБ. Родился в 1987 году в Тернополе. Имеет ученую степень кандидата юридических наук, является участником боевых действий. Имеет специальное звание — полковник. Награжден Президентом Украины за участие в АТО.

В БЭБ отметили, что его профессиональный путь насчитывает более двух десятилетий службы на оперативных и управленческих должностях в подразделениях налоговой милиции (2004–2021). С момента создания БЭБ в 2021 году продолжил службу уже в составе Бюро экономической безопасности Украины. С февраля 2026 года возглавляет Территориальное управление БЭБ в городе Киеве.

Во время представления был акцентирован внимание на приоритетах работы столичного подразделения: повышении результативности расследований, развитии аналитического направления, усилении противодействия экономическим преступлениям и обеспечении принципов законности и добропорядочности.

