  1. В Україні

Олександр Цивінський представив нового очільника управління БЕБ у Києві — Романа Лисаковського

10:25, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Роман Лисаковський призначений тимчасово виконуючим обов’язки керівника столичного підрозділу БЕБ.
Олександр Цивінський представив нового очільника управління БЕБ у Києві — Романа Лисаковського
Фото: БЕБ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський представив нового очільника Територіального управління БЕБ у місті Києві — Романа Лисаковського. Про це повідомило ТУ БЕБ у м. Києві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Роман Лисаковський призначений тимчасово виконуючим обов’язки керівника столичного підрозділу БЕБ. Народився у 1987 році в Тернополі. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук, є учасником бойових дій. Має спеціальне звання — полковник. Нагороджений Президентом України за участь в АТО.

У БЕБ зазначили, що його професійний шлях налічує понад два десятиліття служби на оперативних і управлінських посадах у підрозділах податкової міліції (2004–2021). Із моменту створення БЕБ у 2021 році продовжив службу вже у складі Бюро економічної безпеки України. З лютого 2026 року очолює Територіальне управління БЕБ у місті Києві.

Під час представлення було акцентовано на пріоритетах роботи столичного підрозділу: підвищенні результативності розслідувань, розвитку аналітичного напрямку, посиленні протидії економічним злочинам та забезпеченні принципів законності й доброчесності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ бюро економічної безпеки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]