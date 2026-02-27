Олександр Цивінський представив нового очільника управління БЕБ у Києві — Романа Лисаковського

Роман Лисаковський призначений тимчасово виконуючим обов’язки керівника столичного підрозділу БЕБ.

Фото: БЕБ

Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський представив нового очільника Територіального управління БЕБ у місті Києві — Романа Лисаковського. Про це повідомило ТУ БЕБ у м. Києві.

Роман Лисаковський призначений тимчасово виконуючим обов’язки керівника столичного підрозділу БЕБ. Народився у 1987 році в Тернополі. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук, є учасником бойових дій. Має спеціальне звання — полковник. Нагороджений Президентом України за участь в АТО.

У БЕБ зазначили, що його професійний шлях налічує понад два десятиліття служби на оперативних і управлінських посадах у підрозділах податкової міліції (2004–2021). Із моменту створення БЕБ у 2021 році продовжив службу вже у складі Бюро економічної безпеки України. З лютого 2026 року очолює Територіальне управління БЕБ у місті Києві.

Під час представлення було акцентовано на пріоритетах роботи столичного підрозділу: підвищенні результативності розслідувань, розвитку аналітичного напрямку, посиленні протидії економічним злочинам та забезпеченні принципів законності й доброчесності.

