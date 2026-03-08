Декларирование приобретения жилья по программе «єОселя»: что нужно знать

В НАПК отметили, что если денежная сумма первого взноса уплачена за счет жилищного сертификата, то такая денежная сумма не является расходом для целей декларирования.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило вопрос декларирования приобретения жилья по программе «єОселя».

Программа «єОселя» — программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины — предусмотрена Условиями обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 02.08.2022 № 856 «Некоторые вопросы обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины» (с изменениями).

Решением правления частного акционерного общества «Украинская финансовая жилищная компания» (далее — Укрфинжитло) (протокол от 24.01.2024 № 3) утверждены Правила обеспечения доступного ипотечного кредитования граждан Украины частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» по программе «єОселя» (с изменениями).

Приобретение жилья / имущественных прав на жилье в кредит (процентная ставка 7% без каких-либо компенсаций)

В случае получения в отчетном периоде субъектом декларирования / членом его семьи — заемщиком кредита и приобретения им жилья (объекта недвижимости) или имущественных прав на него, в декларации за соответствующий отчетный период указываются:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — объект недвижимости (а также при наличии — земельный участок), приобретенный(е) субъектом декларирования / членом его семьи и право собственности на который(е) за ним зарегистрировано в отчетном периоде,

или

в разделе 4 «Объекты незавершенного строительства» — объект незавершенного строительства, имущественные права на который приобретены субъектом декларирования / членом его семьи в отчетном периоде;

в разделе 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» — банковское / государственное специализированное финансовое учреждение, в котором открыт счет субъекта декларирования / члена его семьи в связи с кредитом;

в разделе 13 «Финансовые обязательства» — финансовое обязательство (кредит) субъекта декларирования / члена его семьи. Также при наличии указываются сведения об обеспечении кредита — поручителя и / или имущественного обеспечения в виде приобретенного объекта недвижимости / имущественных прав на него, который является предметом ипотеки;

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» (исключительно для субъекта декларирования) — в отчетном периоде:

расход в размере уплаченной денежной суммы первого (начального) взноса за счет собственных средств субъекта декларирования и правочин (договор купли-продажи и т. п. объекта недвижимости / имущественных прав на него), на основании которого он осуществлен.

Если денежная сумма первого (начального) взноса уплачена за счет жилищного сертификата, то такая денежная сумма не является расходом для целей декларирования;

расход в размере уплаченной суммы денежных средств за счет кредитных средств и правочин (договор купли-продажи и т. п. объекта недвижимости / имущественных прав на него);

правочин (кредитный договор).

Если на субъекта декларирования распространяется обязанность по подаче ПСЗ, то при наличии оснований он обязан его подать, отразив сведения о приобретенном жилье (объекте недвижимости), о произведенном расходе для оплаты приобретения жилья.

Приобретение жилья / имущественных прав на жилье в кредит (процентная ставка 7% с компенсациями)

Укрфинжитло осуществляет компенсацию части процентной ставки в размере 4%.

Также, кроме компенсации части процентной ставки в размере 4% от Укрфинжитла, заинтересованная сторона, например работодатель / орган местного самоуправления, который участвует в программе «єОселя», в пределах утвержденных на соответствующий год бюджетных назначений, за счет других источников, не запрещенных законодательством, в определенном ими порядке, а также на основании региональных и местных ипотечных программ за счет местных ресурсов (местных бюджетов), может отдельно дополнительно осуществлять, в частности, компенсацию первого (начального) взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки, компенсацию части процентной ставки в размере 3%.

2.1. Особенности декларирования компенсации первого (начального) взноса по кредиту от заинтересованной стороны

Так, например, компенсация первого (начального) взноса в размере, не превышающем 20% от фактической стоимости жилья, предусмотрена Порядком предоставления денежной компенсации для частичного возмещения суммы первоначального взноса по ипотечным кредитам, утвержденным решением исполнительного комитета Тернопольского городского совета от 19.03.2024 № 431 (с изменениями) (далее — Порядок № 431).

Главным распорядителем средств бюджета Тернопольской городской территориальной громады на цели, предусмотренные Порядком № 431, является управление социальной политики Тернопольского городского совета. Назначенная компенсация выплачивается путем перечисления средств на счет, открытый в учреждении банка на имя заемщика. Право на получение компенсации считается использованным с момента зачисления средств на счет заемщика (п.п. 3, 13, 14 Порядка № 431).

На примере Порядка № 431 компенсация первого (начального) взноса от управления социальной политики Тернопольского городского совета является доходом субъекта декларирования / члена его семьи с момента зачисления денежных средств такой компенсации на счет субъекта декларирования / члена его семьи-заемщика в банке.

В разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации за отчетный период указывается сумма денежных средств такой компенсации, полученных в отчетном периоде от управления социальной политики Тернопольского городского совета. При этом в поле «Вид дохода» необходимо выбрать «Иное» и указать «Компенсация первого (начального) взноса по кредиту по программе "єОселя"»; в поле «Источник дохода» указывается управление социальной политики Тернопольского городского совета, код ЕГРПОУ 03195636.

О отражении в декларации других объектов декларирования, подаче ПСЗ см. пп. 1 ответа на этот вопрос.

2.2. Компенсация части процентной ставки в размере 4% от Укрфинжитла

Компенсация части процентной ставки от Укрфинжитла является доходом субъекта декларирования / члена его семьи с момента зачисления денежных средств такой компенсации на счет субъекта декларирования / члена его семьи — заемщика в банке.

В разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации за отчетный период указывается сумма денежных средств такой компенсации, полученных в отчетном периоде от Укрфинжитла. При этом в поле «Вид дохода» необходимо выбрать «Иное» и указать «Компенсация части процентной ставки по кредиту по программе "єОселя"»; в поле «Источник дохода» указывается частное акционерное общество «Украинская финансовая жилищная компания», код ЕГРПОУ 44098710.

В разделе 13 «Финансовые обязательства» декларации за отчетный период относительно финансового обязательства (кредита) субъекта декларирования / члена его семьи в поле «Размер уплаченных в отчетном периоде процентов по займу (кредиту)» указывается вся сумма уплаченных в отчетном периоде процентов (в том числе за счет компенсации от Укрфинжитла).

О отражении в декларации других объектов декларирования, подаче ПСЗ см. пп. 1 ответа на этот вопрос.

2.3. Компенсация части процентной ставки в размере 3% от заинтересованного лица

Так, например, компенсация процентной ставки в размере 3% предусмотрена Порядком предоставления компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам отдельных категорий граждан в Черновицкой области на 2023–2025 годы, утвержденным распоряжением Черновицкой областной военной администрации от 23.08.2023 № 784-р (далее — Порядок № 784-р).

Порядок № 784-р утвержден в соответствии с Региональной программой компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам отдельных категорий граждан в Черновицкой области на 2023–2025 годы, утвержденной распоряжением Черновицкой областной военной администрации от 26.07.2023 № 662-р.

Исполнителем этой программы определен Центр по начислению и осуществлению социальных выплат (п. 3 Порядка № 784-р).

В соответствии с планом ассигнований Центр по начислению и осуществлению социальных выплат в течение трех рабочих дней со дня получения от Департамента социальной защиты населения Черновицкой областной государственной администрации согласованных реестров заемщиков, которые получили кредит в рамках Программы «єОселя», перечисляет бюджетные средства, предусмотренные на частичное возмещение процентных ставок по кредитам, выданным банком, на транзитный счет банка. Списание средств с транзитного счета банка на текущие счета заемщиков осуществляется банком на основании согласованного сторонами реестра заемщиков, которые получили кредит в рамках Программы «єОселя». Погашение части начисленных процентов по кредиту заемщика за счет средств компенсации осуществляется в порядке, определенном договором об ипотечном кредите, заключенном между заемщиком и банком (п.п. 11, 12, 13 Порядка № 784-р).

На примере Порядка № 784-р компенсация части процентной ставки в размере 3% от Центра по начислению и осуществлению социальных выплат является доходом субъекта декларирования / члена его семьи с момента зачисления денежной суммы такой компенсации на счет субъекта декларирования / члена его семьи — заемщика в банке.

В разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации за отчетный период указывается сумма денежных средств такой компенсации, полученных в отчетном периоде от Центра по начислению и осуществлению социальных выплат. При этом в поле «Вид дохода» необходимо выбрать «Иное» и указать «Компенсация части процентной ставки по кредиту по программе "єОселя"»; в поле «Источник дохода» указывается Центр по начислению и осуществлению социальных выплат, код ЕГРПОУ 03196239.

В разделе 13 «Финансовые обязательства» декларации за отчетный период относительно финансового обязательства (кредита) субъекта декларирования / члена его семьи в поле «Размер уплаченных в отчетном периоде процентов по займу (кредиту)» указывается вся сумма уплаченных в отчетном периоде процентов (в том числе за счет компенсации от Центра по начислению и осуществлению социальных выплат).

О отражении в декларации других объектов декларирования, подаче ПСЗ см. пп. 1 ответа на этот вопрос.

