  1. В Украине

В МИД объяснили, как получить апостиль и что делать украинцам за границей

07:00, 20 марта 2026
Апостиль и легализация — это способы подтверждения подлинности документов, однако применяются они в разных случаях.
В МИД объяснили, как получить апостиль и что делать украинцам за границей
Департамент консульской службы МИД Украины опубликовал разъяснение по оформлению апостиля на документах и алгоритму действий для граждан, находящихся за границей.

Так, в МИД подчеркнули, что украинские посольства и консульства не имеют полномочий проставлять апостиль. Это можно сделать только в Украине — в зависимости от типа документа:

  • Министерство юстиции - свидетельства о рождении/браке/разводе/смерти/смене имени, судебные документы, нотариальные доверенности, заявления, архивные выписки.
  • Министерство образования — дипломы, аттестаты, другие документы об образовании.
  • Министерство внутренних дел — справки о несудимости и т.д.
  • Государственная налоговая служба — справки о налоговом резидентстве, доходах.
  • Министерство иностранных дел — все остальные документы.

Что делать за границей

Если лицо находится за пределами Украины и ему нужен апостиль, в МИД предлагают несколько вариантов:

  • проставление апостиля на документах РАГС (свидетельства о браке, рождении, смерти и т.д.) по письменному обращению, направленному почтовой связью в Министерство юстиции Украины или территориальный орган Министерства юстиции Украины;
  • отправить оригиналы документов родственнику или знакомому в Украине, чтобы он проставил апостиль (подать заявление на проставление апостиля на документе может любое лицо).
  • оформить в посольстве или консульстве доверенность на родственника или знакомого в Украине для получения повторных документов. Затем он проставит апостиль на повторно выданных документах;
  • обратиться в посольство или консульство с просьбой истребовать необходимый вам документ (дубликат такого документа) с печатью «Апостиль».

Апостиль или легализация

В ведомстве объяснили, что апостиль и легализация — это способы подтверждения подлинности документов, однако применяются они в разных случаях:

  • «Апостиль» действует в странах, подписавших Конвенцию 1961 года, отменяющую требование легализации иностранных официальных документов (более 129 стран, среди них США, Канада, Турция, большинство стран Европы).
  • Если вы проживаете в стране, которая не подписывала эту Конвенцию, вам необходимо легализовать ваши документы.

Важные исключения

Отдельно в МИД обратили внимание, что с некоторыми странами Украина имеет двусторонние соглашения. В таких случаях документы могут признаваться без апостиля или легализации — при условии предоставления нотариально заверенного перевода на украинский язык.

Среди таких государств — Польша, Чехия, Румыния, страны Балтии, Грузия и другие.

В МИД советуют в каждом конкретном случае уточнять требования в посольстве или консульстве Украины.

