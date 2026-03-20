  1. В Україні

У МЗС пояснили, як отримати апостиль і що робити українцям за кордоном

07:00, 20 березня 2026
Апостиль і легалізація — це способи підтвердження дійсності документів, однак застосовуються вони в різних випадках.
Департамент консульської служби МЗС України оприлюднив роз’яснення щодо оформлення апостиля на документах та алгоритму дій для громадян, які перебувають за кордоном.

Так, у МЗС наголосили, що українські посольства та консульства не мають повноважень проставляти апостиль. Це можна зробити лише в Україні — залежно від типу документа:

  • Міністерство юстиції - свідоцтва про народження/шлюб/розлучення/смерть/зміну імені, судові документи, нотаріальні довіреності, заяви, архівні витяги.
  • Міністерство освіти — дипломи, атестати, інші документи про освіту.
  • Міністерство внутрішніх справ — довідки про несудимість тощо.
  • Державна податкова служба — довідки про податкове резидентство, доходи.
  • Міністерство закордонних справ — всі інші документи.

Що робити за кордоном

Якщо особа перебуває за межами України і їй потрібен апостиль, у МЗС пропонують кілька варіантів:

  • проставлення апостилю на документах ДРАЦС (свідоцтва про шлюб, народження, смерть, і т.д.) за письмовим зверненням, направленим поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України або територіального органу Міністерства юстиції України;
  • відправити оригінали документів рідній чи знайомій людині в Україні щоб вона проставила апостиль на них (подати заяву на проставлення апостилю на документі може будь-яка особа).
  • оформити в посольстві чи консульстві довіреність на рідну чи знайому людину в Україні для отримання повторних документів. Потім вона поставить апостиль на повторно виданих документах;
  • звернутися до посольства чи консульства з проханням витребувати необхідний вам документ (дублікат такого документа) з печаткою «Апостиль».

Апостиль чи легалізація

У відомстві пояснили, що апостиль і легалізація — це способи підтвердження дійсності документів, однак застосовуються вони в різних випадках:

  • «Апостиль» діє в країнах, що підписали Конвенцію від 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (понад 129 країн, серед них США, Канада, Туреччина, більшість країн Європи).
  • Якщо ви проживаєте в країні, яка не підписувала цю Конвенцію, вам потрібно легалізувати ваші документи.

Важливі винятки

Окремо в МЗС звернули увагу, що з деякими країнами Україна має двосторонні угоди. У таких випадках документи можуть визнаватися без апостиля або легалізації — за умови надання нотаріально засвідченого перекладу українською мовою.

Серед таких держав — Польща, Чехія, Румунія, країни Балтії, Грузія та інші.

У МЗС радять у кожному конкретному випадку уточнювати вимоги в посольстві або консульстві України.

