У МЗС пояснили, як отримати апостиль і що робити українцям за кордоном
Департамент консульської служби МЗС України оприлюднив роз’яснення щодо оформлення апостиля на документах та алгоритму дій для громадян, які перебувають за кордоном.
Так, у МЗС наголосили, що українські посольства та консульства не мають повноважень проставляти апостиль. Це можна зробити лише в Україні — залежно від типу документа:
- Міністерство юстиції - свідоцтва про народження/шлюб/розлучення/смерть/зміну імені, судові документи, нотаріальні довіреності, заяви, архівні витяги.
- Міністерство освіти — дипломи, атестати, інші документи про освіту.
- Міністерство внутрішніх справ — довідки про несудимість тощо.
- Державна податкова служба — довідки про податкове резидентство, доходи.
- Міністерство закордонних справ — всі інші документи.
Що робити за кордоном
Якщо особа перебуває за межами України і їй потрібен апостиль, у МЗС пропонують кілька варіантів:
- проставлення апостилю на документах ДРАЦС (свідоцтва про шлюб, народження, смерть, і т.д.) за письмовим зверненням, направленим поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України або територіального органу Міністерства юстиції України;
- відправити оригінали документів рідній чи знайомій людині в Україні щоб вона проставила апостиль на них (подати заяву на проставлення апостилю на документі може будь-яка особа).
- оформити в посольстві чи консульстві довіреність на рідну чи знайому людину в Україні для отримання повторних документів. Потім вона поставить апостиль на повторно виданих документах;
- звернутися до посольства чи консульства з проханням витребувати необхідний вам документ (дублікат такого документа) з печаткою «Апостиль».
Апостиль чи легалізація
У відомстві пояснили, що апостиль і легалізація — це способи підтвердження дійсності документів, однак застосовуються вони в різних випадках:
- «Апостиль» діє в країнах, що підписали Конвенцію від 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (понад 129 країн, серед них США, Канада, Туреччина, більшість країн Європи).
- Якщо ви проживаєте в країні, яка не підписувала цю Конвенцію, вам потрібно легалізувати ваші документи.
Важливі винятки
Окремо в МЗС звернули увагу, що з деякими країнами Україна має двосторонні угоди. У таких випадках документи можуть визнаватися без апостиля або легалізації — за умови надання нотаріально засвідченого перекладу українською мовою.
Серед таких держав — Польща, Чехія, Румунія, країни Балтії, Грузія та інші.
У МЗС радять у кожному конкретному випадку уточнювати вимоги в посольстві або консульстві України.
