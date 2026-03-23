Как зарегистрировать смерть, если человек умер на временно оккупированной территории – разъяснение

В случае смерти человека на временно оккупированных территориях его родственники могут оформить украинское свидетельство о смерти, однако процедура часто требует обращения в суд. Об этом сообщили в Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Фиксация важнейших жизненных событий осуществляется органами государственной регистрации актов гражданского состояния. Свидетельство о смерти имеет важное, не только учетное, значение, ведь этот документ позволяет родственникам, в том числе, получить право на наследование и социальные выплаты.

Подтверждение факта смерти осуществляется в отделе ДРАГС на основании:

врачебного свидетельства о смерти;

фельдшерской справки о смерти;

врачебного свидетельства о перинатальной смерти;

решения суда об объявлении лица умершим;

решения суда об установлении факта смерти лица в определенное время;

сообщения государственного архива или органов Службы безопасности Украины в случае регистрации смерти лиц, репрессированных по решениям внесудебных и судебных органов;

сообщения учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, направленного вместе с врачебным свидетельством о смерти.

Заявление о государственной регистрации смерти подается не позднее 3 дней со дня наступления смерти или обнаружения тела, а в случае невозможности получения врачебного свидетельства о смерти, фельдшерской справки о смерти — не позднее 5 дней.

Как действовать, если человек умер на временно оккупированных территориях Украины

В условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ многие наши граждане, покидающие ВОТ, сталкиваются с проблемами.

Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» определено, что любые органы и деятельность их должностных лиц на ВОТ считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены с нарушением украинского законодательства. Установление связей и взаимодействие органов государственной власти Украины с незаконными органами, созданными на ВОТ, допускается исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины, защиты прав и свобод ее граждан, выполнения международных договоров и содействия восстановлению в пределах ВОТ конституционного строя Украины.

Такое исключение касается и документов, подтверждающих факт рождения, смерти, регистрации (расторжения) брака лица на ВОТ, которые прилагаются к заявлению о государственной регистрации акта гражданского состояния. Благодаря этому граждане Украины или их законные представители могут подать заявление о государственной регистрации соответствующего факта в любой отдел ДРАГС, работающий на подконтрольной Украине территории.

Орган ДРАГС, получив обращение, должен принять заявление и осуществить рассмотрение представленных документов. Если же предоставленные материалы не могут быть использованы как основание для проведения государственной регистрации, заявителю предоставляется разъяснение о возможности обращения в суд для установления соответствующего юридического факта.

Как установить факт смерти в судебном порядке

Заявление об установлении факта смерти лица на территории, где введено военное или чрезвычайное положение, либо на ВОТ Украины может быть подано членами семьи умершего, их представителями или другими заинтересованными лицами (если установление факта смерти лица влияет на их права, обязанности или законные интересы) в любой местный суд Украины, независимо от места проживания заявителя.

Вместе с тем обстоятельства, изложенные в заявлении, следует подтвердить доказательствами, в частности:

письменными показаниями очевидцев;

фото/видео с места захоронения;

медицинскими документами о смерти (в том числе выданными Российской Федерацией);

справкой о невозможности восстановления утраченных документов (например, письменным отказом органов государственной регистрации актов гражданского состояния);

копией документа, удостоверяющего личность, и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документом, подтверждающим родственные отношения (например, свидетельство о рождении/браке) и т.д.

Лица, обращающиеся в суд с заявлениями об установлении факта смерти в связи с временной оккупацией территории Украины, освобождаются от обязанности уплачивать судебный сбор при рассмотрении дел данной категории.

Решение суда, подлежащее регистрации в органах ДРАГС или нотариальному удостоверению, не заменяет собой документы, выдаваемые этими органами, а является лишь основанием для получения указанных документов.

Таким образом, в случае смерти человека на временно оккупированной территории Украины его родственники могут подтвердить этот факт и получить украинское свидетельство о смерти законным способом. Если имеющиеся документы не позволяют провести государственную регистрацию смерти в отделе ДРАГС, необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта смерти. Решение суда станет основанием для проведения государственной регистрации и получения соответствующего свидетельства, что позволит родственникам реализовать свои законные права, подчеркнули в Минюсте.

