Як зареєструвати смерть, якщо людина померла на тимчасово окупованій території – роз’яснення

У разі смерті людини на тимчасово окупованих територіях її родичі можуть оформити українське свідоцтво про смерть, однак процедура часто потребує звернення до суду. Про це повідомили у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Фіксація найважливіших життєвих подій здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану. Свідоцтво про смерть має важливе, не лише облікове, значення, адже цей документ дозволяє рідним, в тому числі, отримати право на спадкування та соціальні виплати.

Засвідчення факту смерті відбувається у відділі ДРАЦС на підставі:

лікарського свідоцтва про смерть;

фельдшерської довідки про смерть;

лікарського свідоцтва про перинатальну смерть;

рішення суду про оголошення особи померлою;

рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;

повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;

повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше 3 днів з дня настання смерті чи виявлення тіла, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть – не пізніше 5 днів.

Як діяти, якщо людина померла на тимчасово окупованих територіях України

У реаліях повномасштабної збройної агресії РФ багато наших громадян, які залишають ТОТ стикаються з проблемами.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що будь-які органи, діяльність їх посадових особі на ТОТ вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені з порушенням українського законодавства. Встановлення зв’язків та взаємодія органів державної влади України з незаконними органами створеними на ТОТ, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод її громадян, виконання міжнародних договорів та сприяння відновленню в межах ТОТ конституційного ладу України.

Таке виключення стосується й документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ, які додаються до заяви про державну реєстрацію акта цивільного стану. Завдяки цьому громадяни України або їхні законні представники можуть подати заяву про державну реєстрацію відповідного факту до будь-якого відділу ДРАЦС, що працює на підконтрольній Україні території.

Орган ДРАЦС, отримавши звернення, повинен прийняти заяву та здійснити розгляд поданих документів. Якщо ж надані матеріали не можуть бути використані як підстава для проведення державної реєстрації, заявнику надається роз’яснення щодо можливості звернення до суду для встановлення відповідного юридичного факту.

Як встановити факт смерті у судовому порядку

Заява про встановлення факту смерті особи на території, де введено воєнний чи надзвичайний стан, або на ТОТ України може бути подана членами сім’ї померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України, незалежно від місця проживання заявника.

Разом з тим, обставини, викладені у заяві, варто підтвердити доказами, зокрема:

письмовими свідченнями очевидців;

фото/відео з місця поховання;

медичними документами про смерть (в тому числі виданими російською федерацією);

довідкою про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, письмовою відмовою органів державної реєстрації актів цивільного стану);

копією документа, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків

документом, який підтверджує родинні відносини (наприклад, свідоцтво про народження/шлюб) тощо.

Особи, які звертаються до суду із заявами про встановлення факту смерті у зв’язку з тимчасовою окупацією території України звільняються від обов’язку сплачувати судовий збір під час розгляду справ цієї категорії.

Рішення суду, яке підлягає реєстрації в органах ДРАЦС або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

Отже, у разі смерті людини на тимчасово окупованій території України її родичі можуть підтвердити цей факт та отримати українське свідоцтво про смерть у законний спосіб. Якщо наявні документи не дають можливості провести державну реєстрацію смерті у відділі ДРАЦС, необхідно звернутися до суду із заявою про встановлення факту смерті. Рішення суду стане підставою для проведення державної реєстрації та отримання відповідного свідоцтва, що дозволить родичам реалізувати свої законні права, підкреслили у Мінʼюсті.

