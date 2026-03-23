  1. В Украине

Минобороны предлагает привлекать семьи военнослужащих к социальному сопровождению бригад

16:12, 23 марта 2026
Представительницы объединений семей пропавших без вести и освобожденных из плена военнослужащих смогут официально работать в группах социального сопровождения, занимая гражданские должности.
Фото: mod.gov.ua
Министерство обороны Украины предлагает ввести гражданские должности в группах социального сопровождения бригад. Как отметили в ведомстве, в медицинской системе Минобороны созданы Центры реинтеграции освобожденных военнослужащих, где комплексно предоставляются все виды поддержки. Это позволяет военным решать бюрократические вопросы без необходимости лично обращаться в подразделения, где они проходили службу.

По данным оборонного ведомства, после каждого возвращения военнопленных специалисты Департамента социального обеспечения проводят аудит процессов и алгоритмов совместно с представителями служб гражданско-военного сотрудничества. Во время очередной встречи Минобороны предложило создать гражданские должности в группах социального сопровождения боевых бригад.

«Семьи военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен, неоднократно выражали готовность к сотрудничеству. После внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу представители объединений семей смогут официально присоединяться к подразделениям гражданско-военного сотрудничества бригад. Создание «гражданского крыла» позволит существенно усилить потенциал войск в этом важном направлении», — отметил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

В боевых бригадах группы социального сопровождения предоставляют военнослужащим и их семьям консультации и поддержку по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам. Часть функций, касающихся бывших военнопленных, передана в Центры реинтеграции, что позволило централизовать и ускорить процесс их адаптации.

военные Минобороны

