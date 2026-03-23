Міноборони пропонує долучати родини військовослужбовців до соціального супроводу бригад

Представниці об’єднань родин зниклих безвісти та звільнених із полону військовослужбовців зможуть офіційно працювати у групах соціального супроводу, запроваджуючи цивільні посади.

Фото: mod.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України пропонує запровадити в цивільні посади групах соціального супроводу бригад. Як зазначили у відомстві, у медичній системі Міноборони створено Центри реінтеграції звільнених військовослужбовців, де комплексно надаються всі види підтримки. Це дозволяє військовим вирішувати бюрократичні питання без необхідності особисто звертатися до підрозділів, де вони проходили службу.

За даними оборонного відомства, після кожного повернення військовополонених фахівці Департаменту соціального забезпечення проводять аудит процесів та алгоритмів спільно з представниками служб цивільно-військового співробітництва. Під час чергової зустрічі Міноборони запропонувало створити цивільні посади у групах соціального супроводу бойових бригад.

«Родини військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон, неодноразово висловлювали готовність до співпраці. Після внесення відповідних змін у нормативно-правову базу представники об’єднань родин зможуть офіційно долучатися до підрозділів цивільно-військового співробітництва бригад. Створення «цивільного крила» дозволить суттєво підсилити спроможності війська в цьому важливому напрямі», – зазначив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

У бойових бригадах групи соціального супроводу надають військовослужбовцям та їхнім родинам консультації та підтримку з правових, соціально-побутових і медичних питань. Частину функцій, що стосуються колишніх військовополонених, передано до Центрів реінтеграції, що дозволило централізувати та прискорити процес їхньої адаптації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.