Глава КАС ВС Игорь Дашутин о нагрузке на суд: Более 59% дел Верховного Суда — административные

Глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин выступил с докладом в рамках лекции для судей Глобальной сети Юга (GSN), где очертил этапы становления и аспекты деятельности КАС ВС. Выступление состоялось во время публичной онлайн-лекции «Отступление от верховенства права», которую провел председатель Высшего административного суда Финляндии Кари Куусиниеми.

Игорь Дашутин сообщил, что в 2025 году на рассмотрение в КАС ВС поступило около 57 тыс. дел и материалов, что составляет более 59% от общего объема поступлений в Верховный Суд. Такая динамика остается стабильной на протяжении всего времени функционирования ВС и свидетельствует о значительной роли административного судопроизводства в формировании единства судебной практики.

Как отметил спикер, административная юстиция в Украине — это не только механизм разрешения споров, но и пространство, в котором ежедневно проверяется на прочность принцип верховенства права. Сегодня КАС ВС является институцией, которая формирует стандарты публичного управления, определяет пределы дискреции государства и обеспечивает баланс между публичным интересом и правами человека.

По словам судьи, в условиях войны и трансформации евроинтеграционных процессов административное судопроизводство стало одним из ключевых гарантов правовой стабильности.

Таким образом, по убеждению главы КАС ВС, именно такие профессиональные международные диалоги, как эта экспертная платформа, являются ключевым инструментом не только для обмена опытом, но и для последовательного формирования общего европейского правового пространства.

