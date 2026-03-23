Голова КАС ВС Ігор Дашутін про навантаження на суд: Понад 59% справ Верховного Суду — адміністративні

14:42, 23 березня 2026
Ігор Дашутін поінформував, що у 2025 році на розгляд до КАС ВС надійшло близько 57 тис. справ і матеріалів, що становить понад 59 % від загального обсягу надходжень до Верховного Суду.
Голова КАС ВС Ігор Дашутін про навантаження на суд: Понад 59% справ Верховного Суду — адміністративні
Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін виступив з доповіддю в межах лекції для суддів Глобальної мережі півдня (GSN), де окреслив етапи становлення та аспекти діяльності КАС ВС. Виступ відбувся під час публічної онлайн-лекції «Відступ від верховенства права», яку провів Голова Вищого адміністративного суду Фінляндії Карі Куусініємі.

Ігор Дашутін поінформував, що у 2025 році на розгляд до КАС ВС надійшло близько 57 тис. справ і матеріалів, що становить понад 59 % від загального обсягу надходжень до Верховного Суду. Така динаміка залишається сталою протягом усього часу функціонування ВС та свідчить про вагому роль адміністративного судочинства у формуванні єдності судової практики.

Як зазначив спікер, адміністративна юстиція в Україні – це не лише механізм розв’язання спорів, а й простір, у якому щодня перевіряється на міцність принцип верховенства права. Сьогодні КАС ВС є інституцією, що закладає стандарти публічного управління, визначає межі дискреції держави та забезпечує баланс між публічним інтересом і правами людини.

За словами судді, в умовах війни й трансформації євроінтеграційних процесів, адміністративне судочинство стало одним із ключових гарантів правової стабільності.

Відтак, на переконання очільника КАС ВС, саме такі професійні міжнародні діалоги, як ця фахова платформа, є ключовим інструментом не лише для обміну досвідом, а й для послідовного формування спільного європейського правового простору.

