Стало известно, когда в Киеве завершается отопительный сезон

Уже на этой неделе в столице завершают отопительный сезон.

Во вторник, 24 марта, в столице завершается отопительный сезон. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозируемое потепление, а также необходимость рационального использования энергоносителей. Об этом сообщила КГГА.

«Взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили лишнего за услугу отопления в условиях потепления.

Отключение жилых домов начнется уже со вторника, а учреждения социальной сферы — больницы, родильные дома, школы, детские сады и т.д. — будут отключаться по индивидуальным заявкам руководителей учреждений», — заявили в КГГА.

