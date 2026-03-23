Стало відомо, коли у Києві завершується опалювальний сезон

Вже на цьому тижні у столиці завершують опалювальний сезон.

У вівторок, 24 березня, у столиці завершують опалювальний сезон. Рішення про це міська влада прийняла, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, необхідність раціонального використання енергоносіїв. Про це повідомила КМДА.

«Виважене та своєчасне рішення про завершення опалювального сезону впливає і на те, щоб кияни не сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління.

Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка, а заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо – відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів», - заявили у КМДА.

