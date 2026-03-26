Пенсия с почты на карту: как перевести онлайн без очередей

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перевести пенсию с «Укрпочты» на банковскую карту можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины без необходимости личного посещения учреждений. В Главном управлении Пенсионного фонда в Тернопольской области отмечают, что такая возможность позволяет изменить способ получения выплат дистанционно.

Сначала нужно открыть банковский счет и оформить пенсионную карту с соответствующими реквизитами. Затем следует подготовить сканированные копии паспорта и идентификационного кода для загрузки на портал.

После этого необходимо авторизироваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи. В соответствующем разделе следует выбрать услугу внесения изменений в пенсионное дело и подать заявление об изменении способа выплаты пенсии.

При заполнении заявления необходимо указать номер банковского счета в формате IBAN. Затем следует добавить подготовленные документы, сформировать заявление, подписать его электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд.

Результаты рассмотрения заявления можно проверить в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.