Украинский ИИ получил название «Сияние» — результаты голосования в «Дії»

Украинская национальная LLM получила название — «Сияние».

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что по результатам голосования в «Дії», в котором приняли участие более 136 тысяч украинцев, было выбрано название национальной большой языковой модели — «Сияние».

«Сияние» будет работать в государственных сервисах, бизнесе, образовании и обороне. Она будет помогать быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой для новых цифровых продуктов.

Это название выбрали из 10 других, за которые украинцы голосовали несколько дней.

«Сияние» набрало наибольшее количество голосов — 22 538.

