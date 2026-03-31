Стоимость обучения в вузах будет расти: в МОН объяснили причины и сравнили с ценами за рубежом

В МОН сообщили о росте стоимости контрактного обучения в университетах и ​​объяснили причины повышения цен, отметив, что, несмотря на это, украинское высшее образование остается более доступным по сравнению с иностранным.

В 2025 году стоимость контрактного обучения в украинских университетах выросла почти на 30%. Ожидается, что тенденция к повышению цен сохранится и в дальнейшем. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко.

Он пояснил, что это связано с необходимостью формирования специальных фондов в учреждениях высшего образования.

"Ви знаєте, що працівникам університетів з 1 січня 2026 року підвищили заробітну плату на 30%, а з 1 березня підвищать ще на 20%. Відповідно, ми не маємо депінгувати – ми маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту у наших вишах", – зауважив заступник міністра.

Кроме того, государство увеличило финансирование на 10% для университетов, относящихся к уязвимым категориям, в частности перемещённых из прифронтовых территорий. Это повышение не учитывается при расчёте себестоимости обучения.

"Ми вважаємо, що ці процеси збалансовані, а вартість навчання у наших університетах адекватна", – сказав Трофименко.

Украинское высшее образование остаётся значительно более доступным по сравнению с обучением за рубежом, несмотря на повышение стоимости контрактного обучения, сообщил на брифинге директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров.

В то же время он подчеркнул, что качественное образование не может быть дешёвым. По его словам, финансирование обучения студентов-бюджетников должно обеспечивать государство, тогда как контрактную форму должны оплачивать семьи.

Также чиновник отметил, что, несмотря на это, украинское образование остаётся значительно дешевле иностранного, в частности европейского.

По словам Олега Шарова, слишком низкая стоимость высшего образования может привести к оттоку научно-педагогических работников за границу и, соответственно, негативно повлиять на качество подготовки студентов.

