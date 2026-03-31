ЕС предоставляет Украине дополнительные €80 миллионов из доходов от замороженных активов — Кая Каллас

Европейский Союз выделяет Украине дополнительные 80 млн. евро из доходов от замороженных российских активов, сообщила Кая Каллас.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз предоставляет Украине дополнительные 80 млн. евро финансирования, сформированного за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в рамках выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.

Также она отметила, что во время встречи стороны обсудили энергетические потребности Украины и подчеркнула, что ЕС продолжает мобилизовать международную поддержку, пишет ЕП.

"Сегодня я рада сообщить, что мы выделяем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из доходов от замороженных российских активов", – сказала Каллас.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.