ЕС предоставляет Украине дополнительные €80 миллионов из доходов от замороженных активов — Кая Каллас
Европейский Союз предоставляет Украине дополнительные 80 млн. евро финансирования, сформированного за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в рамках выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.
Также она отметила, что во время встречи стороны обсудили энергетические потребности Украины и подчеркнула, что ЕС продолжает мобилизовать международную поддержку, пишет ЕП.
"Сегодня я рада сообщить, что мы выделяем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из доходов от замороженных российских активов", – сказала Каллас.
