  1. В Украине

ЕС предоставляет Украине дополнительные €80 миллионов из доходов от замороженных активов — Кая Каллас

20:16, 31 марта 2026
Европейский Союз выделяет Украине дополнительные 80 млн. евро из доходов от замороженных российских активов, сообщила Кая Каллас.
Европейский Союз предоставляет Украине дополнительные 80 млн. евро финансирования, сформированного за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в рамках выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.

Также она отметила, что во время встречи стороны обсудили энергетические потребности Украины и подчеркнула, что ЕС продолжает мобилизовать международную поддержку, пишет ЕП.

"Сегодня я рада сообщить, что мы выделяем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из доходов от замороженных российских активов", – сказала Каллас.

