В Черниговской области после атаки РФ пылает здание налоговой службы, фото

В результате обстрела здание Новгород-Северской налоговой инспекции получило повреждения.

Утром 7 апреля в Черниговской области в результате атаки РФ было серьезно повреждено здание Новгород-Северской налоговой инспекции Главного управления ГНС. Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В здании зафиксированы повреждения кровли и фасада, выбиты окна, также пострадали служебные кабинеты. На месте действуют оперативные службы.

