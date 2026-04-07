В Черниговской области после атаки РФ пылает здание налоговой службы, фото

12:27, 7 апреля 2026
В результате обстрела здание Новгород-Северской налоговой инспекции получило повреждения.
В Черниговской области после атаки РФ пылает здание налоговой службы, фото
Утром 7 апреля в Черниговской области в результате атаки РФ было серьезно повреждено здание Новгород-Северской налоговой инспекции Главного управления ГНС. Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В здании зафиксированы повреждения кровли и фасада, выбиты окна, также пострадали служебные кабинеты. На месте действуют оперативные службы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

Борьба законопроектов в Раде: парламент предлагает новые компромиссы по платформам, SEPA и военному сбору

Парламент выбирает между жестким контролем и альтернативными инициативами, предлагающими отменить авансовые взносы для АЗС и снизить военный сбор.

