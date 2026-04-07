КСУ продолжил рассмотрение жалоб о конституционности норм уголовного и административного процесса

Второй сенат Конституционного Суда продолжил рассмотрение ряда конституционных жалоб по нормам УПК и КАС Украины, а также приступил к рассмотрению вопроса об открытии производства по новой жалобе.

Конституционный Суд сообщил, что Второй сенат 6 апреля на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Гудиренко Сергея Владимировича — относительно конституционности части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Самборской Татьяны Леонидовны — относительно конституционности статьи 309, пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Гольник Ларисы Владленовны — относительно конституционности части четвертой статьи 22, пункта 3 раздела VII «Переходные положения» Кодекса административного судопроизводства Украины, пункта 5 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия».

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Второй сенат на заседании начал рассмотрение вопроса об открытии или отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Малиновского Юрия Романовича относительно конституционности статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины. Рассмотрение этого вопроса Суд продолжит на одном из следующих заседаний.

