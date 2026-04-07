КСУ продовжив розгляд скарг щодо конституційності норм кримінального та адміністративного процесу

Другий сенат Конституційного Суду продовжив розгляд низки конституційних скарг щодо норм КПК і КАС України, а також розпочав розгляд питання про відкриття провадження за новою скаргою.

Конституційний Суд повідомив, що Другий сенат 6 квітня на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Гудиренка Сергія Володимировича щодо конституційності частини третьої статті 307, частин першої, другої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України;

Самборської Тетяни Леонідівни щодо конституційності статті 309, пункту 2 частини другої статті 428 Кримінального процесуального кодексу України;

Гольник Лариси Владленівни щодо конституційності частини четвертої статті 22, пункту 3 розділу VII „Перехідні положення“ Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 5 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя“.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Другий сенат на засіданні розпочав розгляд питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Маліновського Юрія Романовича щодо конституційності статті 309 Кримінального процесуального кодексу України. Розгляд цього питання Суд продовжить на одному з наступних засідань.

