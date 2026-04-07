  1. В Україні

КСУ продовжив розгляд скарг щодо конституційності норм кримінального та адміністративного процесу

13:16, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Другий сенат Конституційного Суду продовжив розгляд низки конституційних скарг щодо норм КПК і КАС України, а також розпочав розгляд питання про відкриття провадження за новою скаргою.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд повідомив, що Другий сенат 6 квітня на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

  • Гудиренка Сергія Володимировича щодо конституційності частини третьої статті 307, частин першої, другої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України;
  • Самборської Тетяни Леонідівни щодо конституційності статті 309, пункту 2 частини другої статті 428 Кримінального  процесуального кодексу України;
  • Гольник Лариси Владленівни щодо конституційності частини четвертої статті 22, пункту 3 розділу VII „Перехідні положення“ Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 5 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя“.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Другий сенат на засіданні розпочав розгляд питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Маліновського Юрія Романовича щодо конституційності статті 309 Кримінального процесуального кодексу України. Розгляд цього питання Суд продовжить на одному з наступних засідань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд КСУ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]