Полиция на Пасху будет проводить выборочные поверхностные проверки

Правоохранители на Пасху будут работать в усиленном режиме.

В Украине на период Пасхальных праздников правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщила спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.

По ее словам, главная задача полиции — обеспечение правопорядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей. Речь прежде всего идет о территориях возле храмов, улицах и автодорогах. Полицейские экипажи будут максимально приближены к местам проведения богослужений.

В комментарии Укринформу Юлия Гирдвилис отметила, что при необходимости правоохранители могут проводить превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки. Они будут осуществляться исключительно для недопущения провокаций и обеспечения безопасности.

«Национальная полиция, как и ежегодно, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача — обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего возле храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений», — заявила Гирдвилис.

В полиции подчеркнули, что в условиях военного положения угроза со стороны РФ остается актуальной независимо от праздничных дат.

