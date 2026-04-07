  1. В Украине

Полиция на Пасху будет проводить выборочные поверхностные проверки

12:31, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители на Пасху будут работать в усиленном режиме.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине на период Пасхальных праздников правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщила спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, главная задача полиции — обеспечение правопорядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей. Речь прежде всего идет о территориях возле храмов, улицах и автодорогах. Полицейские экипажи будут максимально приближены к местам проведения богослужений.

В комментарии Укринформу Юлия Гирдвилис отметила, что при необходимости правоохранители могут проводить превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки. Они будут осуществляться исключительно для недопущения провокаций и обеспечения безопасности.

«Национальная полиция, как и ежегодно, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача — обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего возле храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений», — заявила Гирдвилис.

В полиции подчеркнули, что в условиях военного положения угроза со стороны РФ остается актуальной независимо от праздничных дат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Украина война свято

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]