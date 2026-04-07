Борьба законопроектов в Раде: парламент предлагает новые компромиссы по платформам, SEPA и военному сбору

Парламент выбирает между жестким контролем и альтернативными инициативами, предлагающими отменить авансовые взносы для АЗС и снизить военный сбор.

Сегодня Украина находится на важном этапе выполнения международных обязательств. Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике с МВФ, наше государство должно было утвердить законодательные изменения по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, до конца марта 2026 года. Это обязательство является частью стратегии детенезации экономики и гармонизации налогового поля с правом ЕС. Однако за кулисами внедрения автоматического обмена информацией о доходах через цифровые платформы разворачивается настоящая борьба альтернативных законопроектов.

Речь уже идет не только о цифровой реформе. Авторы альтернативных проектов пытаются использовать необходимость внедрения автоматического обмена информацией о доходах как основу для решения других проблем: от уменьшения налогового давления до стимулирования топливного рынка.

6 апреля 2026 года в Верховной Раде зарегистрировано еще несколько альтернативных законопроектов: 15111-д, 15112-5 та 14327-д. Сегодня, 7 апреля, к 10:00 запланировано еще одно заседание налогового Комитета. Оно будет носить сугубо технический характер, поскольку в налоговые инициативы Правительства поступили очередные альтернативные законопроекты, требующие проработки. В 10:45 состоится Согласительный совет, и только после его завершения будет определен окончательный план работы парламента на этот и последующие дни.

Законопроект № 15111-д

Так же, как и основной законопроект 15111, доработанный документ предусматривает внедрение в Украине международных стандартов автоматического обмена налоговой информацией, в частности требований Организации экономического сотрудничества и развития и Международного валютного фонда, а также создание более прозрачных правил налогообложения доходов физических лиц, зарабатывающих через цифровые платформы.

Проект предлагает ввести новый понятийный аппарат, в частности определения «цифровая платформа», «оператор платформы», «подотчетный продавец», «активный продавец» и «вознаграждение». К отчетной деятельности, которая будет подлежать контролю, отнесены предоставление в аренду недвижимости и транспортных средств, личные услуги, а также продажа товаров через платформы.

Среди механизмов реализации предусмотрена обязательная регистрация операторов платформ в налоговых органах. Такие операторы должны встать на учет в Государственной налоговой службе до 1 января 2027 года. Кроме того, они обязаны ежегодно до 31 января подавать отчеты о доходах продавцов. Первым отчетным периодом определен 2027 год, а подача отчетности ожидается в 2028 году.

Однако документ предусматривает упрощение условий применения льготной ставки (5%) для налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Предусмотрена возможность применения льготных условий налогообложения доходов от платформ для самозанятых лиц при условии, что осуществляемые через платформу виды отчетной деятельности являются иными, чем зарегистрированные виды хозяйственной деятельности физического лица-предпринимателя.

Кроме того, исключены положения об открытии специальных счетов для продавцов через платформы и о раскрытии банковской тайны.

Законопроект № 14327-д

Напомним, что законодательные изменения, необходимые для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), предусматривают масштабное обновление системы финансового мониторинга.

Одним из главных нововведений является создание централизованного реестра банковских и платежных счетов, а также индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Такая база данных будет содержать информацию о владельцах счетов и бенефициарах, однако не будет включать сведений об остатках средств.

Кроме того, предусматривается внедрение реестра трастов. Документ вводит обязательную регистрацию конечных бенефициарных владельцев трастов, а доверительные собственники-резиденты должны будут хранить и предоставлять информацию об учредителях и протекторах таких структур.

Законопроект также вводит институт обличителей в сфере предотвращения отмывания доходов. Для таких лиц предусмотрены гарантии анонимности, право на бесплатную юридическую помощь, а также защита от увольнения или дискриминации.

Ожидается, что присоединение Украины к SEPA позволит осуществлять переводы в евро по тарифам, близким к стоимости внутренних платежей в пределах Европейского Союза, что может обеспечить экономию для бизнеса и граждан в сотни миллионов евро ежегодно.

Законопроект № 15112-5

Альтернативная законодательная инициатива была предложена как реакция на закон № 4015-IX, принятый в октябре 2024 года, и предусматривает пересмотр отдельных налоговых решений.

В частности, документ предлагает снизить ставку военного сбора с нынешних 5% до 1,5% и сузить круг плательщиков до тех, кто работает на общем режиме налогообложения.

Также предусматривается полная отмена ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль для автозаправочных станций. Авторы инициативы считают такие платежи непропорциональными для топливного сектора.

Помимо этого, законопроект предлагает установить мораторий на изменение элементов налогов до завершения военного положения и в течение года после его отмены.

Среди других положений — возвращение с 2027 года части налога на доходы физических лиц с денежного довольствия военнослужащих и полицейских в бюджеты территориальных общин, а также законодательное закрепление принципа презумпции невиновности налогоплательщика во время проведения проверок.

