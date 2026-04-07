В Одессе смертельное ДТП: столкнулись микроавтобус и маршрутка, фото

09:16, 7 апреля 2026
В результате аварии погибла пассажирка общественного транспорта, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести, их точное количество сейчас уточняется.
В Одессе утром 7 апреля на улице Балковской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и маршрутного автобуса.

По предварительным данным полиции, транспортные средства двигались в одном направлении, когда произошло столкновение. В результате аварии погибла пассажирка общественного транспорта. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести, их точное количество сейчас уточняется.

Правоохранители сообщили, что водителей обоих транспортных средств проверят на состояние опьянения. После установления всех обстоятельств будет решаться вопрос о правовой квалификации события.

Из-за ДТП движение транспорта на данном участке дороги затруднено.

В полиции показали фото с места аварии.

