В Одесі смертельна ДТП: зіткнулися мікроавтобус і маршрутка, фото

В Одесі вранці 7 квітня на вулиці Балківській сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та маршрутного автобуса.

За попередніми даними поліції, транспортні засоби рухалися в одному напрямку, коли сталося зіткнення. Унаслідок аварії загинула пасажирка громадського транспорту. Ще кілька людей отримали травми різного ступеня тяжкості, їхню точну кількість наразі уточнюють.

Правоохоронці повідомили, що водіїв обох транспортних засобів перевірять на стан сп’яніння. Після встановлення всіх обставин буде вирішено питання щодо правової кваліфікації події.

Через ДТП рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнений.

У поліції показали фото з місця аварії.

