$66,7 тысяч за земельный вопрос: перед судом предстанет депутат Миргородского горсовета

11:48, 7 апреля 2026
По данным следствия, должностное лицо обещало обеспечить необходимое количество голосов депутатов за продление аренды и выделение земельных участков.
$66,7 тысяч за земельный вопрос: перед судом предстанет депутат Миргородского горсовета
Перед судом предстанет депутат Миргородского городского совета, которого разоблачили при получении неправомерной выгоды за урегулирование земельного вопроса. Об этом сообщают НАБУ и САП.

По данным следствия, должностное лицо обратилось к местному фермеру, который намеревался продлить аренду земельных участков и арендовать новые, с просьбой предоставить неправомерную выгоду в размере 66,7 тысяч долларов.

В частности, депутат как член земельной комиссии обещал не только проголосовать лично, но и обеспечить необходимое количество голосов других депутатов за принятие нужных решений на заседании земельной комиссии и сессии городского совета.

29 ноября 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили депутата с поличным во время передачи денежных средств. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

НАБУ взятка САП депутат

