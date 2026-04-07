  1. В Україні

$66,7 тисяч за земельне питання: перед судом постане депутат Миргородської міськради

11:48, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, посадовець обіцяв забезпечити необхідні голоси депутатів за продовження оренди та виділення земельних ділянок.
Фото: НАБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед судом постане депутат Миргородської міської ради, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за владнання земельного питання. Про це повідомляють НАБУ і САП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, посадовець звернувся до місцевого фермера, який мав намір продовжити оренду земельних ділянок і орендувати нові, з проханням надати неправомірну вигоду в розмірі $66,7 тисяч.

Зокрема, депутат як член земельної комісії обіцяв не лише проголосувати особисто, а й забезпечити необхідну кількість голосів інших депутатів за прийняття потрібних рішень на засіданні земельної комісії та сесії міської ради.

29 листопада 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили депутата на гарячому під час передачі грошових коштів. Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ хабар САП депутат

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]