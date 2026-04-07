$66,7 тисяч за земельне питання: перед судом постане депутат Миргородської міськради

За даними слідства, посадовець обіцяв забезпечити необхідні голоси депутатів за продовження оренди та виділення земельних ділянок.

Перед судом постане депутат Миргородської міської ради, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за владнання земельного питання. Про це повідомляють НАБУ і САП.

За даними слідства, посадовець звернувся до місцевого фермера, який мав намір продовжити оренду земельних ділянок і орендувати нові, з проханням надати неправомірну вигоду в розмірі $66,7 тисяч.

Зокрема, депутат як член земельної комісії обіцяв не лише проголосувати особисто, а й забезпечити необхідну кількість голосів інших депутатів за прийняття потрібних рішень на засіданні земельної комісії та сесії міської ради.

29 листопада 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили депутата на гарячому під час передачі грошових коштів. Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

