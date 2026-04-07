Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

12:30, 7 апреля 2026
Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, чьи мощности расположены на территориях возможных боевых действий и деоккупированных землях, сейчас находятся в довольно тяжелом положении. Такие аграрии постоянно сталкиваются с критическими рисками в сфере безопасности, логистики и финансов. Действующая система налогообложения не учитывает форс-мажорный характер работы в зоне риска. Налоговые долги, возникающие как прямое следствие военных разрушений и остановки производства, становятся бременем для фермеров, которые пытаются возродить урожаи на деокупированых землях.

На сегодняшний день модель налогообложения аграриев базируется на расчете минимального налогового обязательства (МНО), целью которого является вывод агросектора из тени. Однако для тех, кто работает под обстрелами, эти цифры становятся критическими.

Сейчас для расчета МНО используется коэффициент «К» в размере 0,057. Кроме того, установлен нижний предел МНО: не менее 700 грн с 1 гектара (или 1400 грн для пашни). Хотя существуют определенные льготы для территорий активных боевых действий, зоны возможных боевых действий и деоккупированные территории часто подпадают под общую нагрузку, что создает риск финансового давления на производителей.

Необходимость адаптации государственной поддержки к реалиям прифронтовых регионов стала предпосылкой для регистрации в Верховной Раде проекта Закона о внесении изменений в подраздел 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей» № 15123.

Документ предлагает уменьшение налоговой нагрузки на период военного положения для аграриев, работающих в зонах повышенного риска.

Предложенные изменения

Законопроект предусматривает снижение коэффициента «К» при определении МНО за 2025 год и последующие годы до конца военного положения для земель в зонах возможных боевых действий и на деоккупированных территориях, которые были в оккупации 5 и более месяцев. Предлагается применять коэффициент 0,025 вместо стандартного 0,057.

Более того, предлагается не применять нормы относительно минимального размера МНО на земельные участки на деоккупированных территориях, находившихся под оккупацией более 5 месяцев.

Льготы, предложенные проектом, привязаны к официальному Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Таким образом, агропроизводители получают право на существенное уменьшение начисленных налоговых обязательств. Ограничением является определенный срок оккупации (5 месяцев и более) и территориальная привязка, что требует надлежащего документального подтверждения статуса земель.

Опыт ЕС

В Европейском Союзе действуют четкие принципы государственной помощи State Aid, которые позволяют правительствам применять налоговые преференции для регионов, пострадавших от природных катастроф или вооруженных конфликтов. Украинский проект реформы МНО полностью соответствует такому подходу, так как он направлен на обеспечение жизнеспособности бизнеса в условиях военного кризиса.

Уменьшение налогового давления позволит фермерам перенаправить средства с налогов на первоочередные нужды: закупку семян, удобрений и восстановление уничтоженной техники. Однако временной критерий относительно пяти и более месяцев в оккупации требует детализации. Данные военных администраций должны быть адаптированы к налоговым реестрам для дальнейшего избежания споров по каждому земельному участку.

Также возникает вопрос и относительно применения Перечня территорий боевых действий. Статус общин в Перечне постоянно менятся, что может спровоцировать правовую неопределенность. Например, с какого периода применять сниженный коэффициент, если статус территории изменился посреди года. Стоит детализировать процедуру пересчета обязательств, если территория сменила статус посреди налогового периода. Также рассмотрения требует и вопрос механизмов компенсации для местных бюджетов, так как реализация проекта приведет к уменьшению их поступлений.

Лента новостей

