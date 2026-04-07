Для прифронтових аграріїв готують фіскальні послаблення

12:30, 7 квітня 2026
Парламент пропонує знизити податкове навантаження на землі, що були в окупації або знаходяться в зоні бойових дій.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сільськогосподарські товаровиробники, чиї потужності розташовані на територіях можливих бойових дій та деокупованих землях, наразі знаходяться у доволі важкому становищі. Такі аграрії повсякчас стикаються з критичними безпековими, логістичними та фінансовими ризиками. Чинна система оподаткування не враховує форс-мажорний характер роботи в зоні ризику. Податкові борги, що виникають як прямий наслідок воєнних руйнувань та зупинки виробництва, стають тягарем для фермерів, які намагаються відродити врожаї на деокупованих землях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На сьогодні модель оподаткування аграріїв базується на розрахунку мінімального податкового зобов'язання, яка має на меті вивести агросектор із тіні. Проте для тих, хто працює під обстрілами, ці цифри стають критичними.

Наразі для розрахунку МПЗ використовується коефіцієнт «К» розмірі 0,057. Крім того, встановлено нижню межу МПЗ: не менше 700 грн з 1 гектара (або 1400 грн для ріллі). Хоча існують певні пільги для територій активних бойових дій, зони можливих бойових дій та деокуповані території часто підпадають під загальне навантаження, що створює ризик фінансового навантаження на  виробників.

Необхідність адаптації державної підтримки до реалій прифронтових регіонів стала передумовою для реєстрації у Верховній Раді проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників» №15123.

Документ пропонує зменшення податкового навантаження на період воєнного стану для аграріїв, що працюють у зонах підвищеного ризику.

Запропоновані зміни

Законопроєкт передбачає зниження коефіцієнта «К» при визначенні МПЗ за 2025 рік та наступні роки до кінця воєнного стану для земель у зонах можливих бойових дій та деокупованих територіях, що були в окупації 5 і більше місяців. Пропонується застосовувати коефіцієнт 0,025 замість стандартного 0,057.

Ба більше, пропонується не застосовувати норми щодо мінімального розміру МПЗ на земельні ділянки на деокупованих територіях, що перебували під окупацією понад 5 місяців.

Пільги запропоновані проєктом прив’язані до офіційного Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Тобто, агровиробники отримують право на суттєве зменшення нарахованих податкових зобов'язань. Обмеженням є визначений термін окупації (5 місяців і більше) та територіальна прив'язка, що вимагає належного документального підтвердження статусу земель.

Досвід ЄС

В Європейському Союзі діють чіткі принципи державної допомоги State Aid, які дозволяють урядам застосовувати податкові преференції для регіонів, що постраждали від природних катастроф або збройних конфліктів. Український проєкт реформи МПЗ повністю відповідає такому підходу, адже він спрямований на забезпечення життєздатності бізнесу в умовах воєнної кризи.

Зменшення податкового тиску дозволить фермерам переспрямувати кошти з податків на першочергові потреби: закупівлю насіння, добрив та відновлення знищеної техніки. Проте, часовий критерій щодо п’яти і більше місяців в окупації потребує деталізації. Дані військових адміністрацій мають бути адаптовані до  податкових реєстрів для подальшого уникнення спорів щодо кожної земельної ділянки.

Також виникає питання і щодо застосування Переліку територій бойових дій. Статус громад у Переліку постійно змінюється, що може спровокувати  правову невизначеність. Наприклад, з якого періоду застосовувати знижений коефіцієнт, якщо статус території змінився посеред року. Варто деталізувати процедуру перерахунку зобов'язань, якщо територія змінила статус посеред податкового періоду. Також розгляду потребує і питання механізмів компенсації для місцевих бюджетів, оскільки реалізація проєкту призведе до зменшення їхніх надходжень.

