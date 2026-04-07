У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обновление приложения Резерв+ в апреле 2026 года принесло многим украинцам неожиданный сюрприз — новый статус оперативный резерв. Несмотря на то, что постоянная цифровизация воинского учета имеет целью упрощение процедур, на практике каждое обновление влечет за собой множество сопутствующих проблем.

Новый статус — большая проблема для тех, кто пытается оформить бронирование или отсрочку. Появление этого статуса свидетельствует о том, что лицо официально зачислено в ряды военного оперативного резерва. В эту категорию попадают граждане, имеющие опыт боевых действий, ранее проходившие военную службу, окончившие базовую общевойсковую подготовку или военную кафедру, имеющие дефицитную военно-учетную специальность.

Согласно постановлениям Кабинета Министров № 76 о порядке бронирования критически важных работников и № 560 относительно процедуры призыва и получения отсрочки, военнообязанные имеют право на отсрочку или бронирование. Однако законодательство четко разделяет категории граждан по воинской обязанности на военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

Поскольку резервисты предназначены для первоочередного доукомплектования боевых подразделений, государство рассматривает их как приоритетный ресурс, что делает невозможным их бронирование предприятиями. Так, бронирование предусмотрено только для военнообязанных. Такая ситуация приводит к массовым отказам в бронировании для работников критически важных предприятий.

Судебная практика

Несмотря на то, что статус оперативный резерв только начал появляться в цифровых приложениях военнообязанных, судебная практика подтверждает, что ТЦК часто вносили людей в оперативный резерв еще до обновления данных в приложении или даже без ведома самого лица.

Рассмотрим решение Одесского окружного административного суда от 06.03.2026 по делу № 420/15000/25. Бывший солдат срочной службы был уволен в запас в апреле 2024 года и автоматически зачислен в оперативный резерв Национальной гвардии. В августе он стал студентом дневной формы обучения и обратился за отсрочкой на основании п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона о мобилизации.

Суд отказал в удовлетворении иска, поддержав ТЦК. Суд исходил из того, что статья 23 Закона о мобилизации предусматривает основания для отсрочки именно для военнообязанных. Для резервистов перечень оснований, по которым они не подлежат призыву, определен в ч. 8 ст. 39-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Часть 8 статьи 39-1 Закона о воинской обязанности действительно устанавливает существенно более узкий перечень оснований для отсрочки, чем тот, который имеют обычные военнообязанные. Фактически, статус резервиста отменяет часть прав на отсрочку, которые предусмотрены общей статьей 23 Закона о мобилизации.

Призыва на военную службу среди резервистов в особый период не смогут избежать студенты дневной или дуальной формы, аспиранты, докторанты и интерны. Научные и научно-педагогические работники.

Резервисты могут получить отсрочку только в случаях, определенных абз. 4–12 ч. 1 и ч. 2 ст. 23 Закона о мобилизации. Это преимущественно семейные обстоятельства, состояние здоровья, содержание трех и более детей, воспитание ребенка с инвалидностью, уход за больными родственниками, смерть или исчезновение без вести близких родственников во время АТО/ООС или полномасштабной войны.

Следовательно, резервист, даже будучи студентом, не имеет права на отсрочку, поскольку закон прямо не предусматривает такую льготу для его статуса.

Решение Днепропетровского окружного административного суда от 17 декабря 2025 года по делу № 160/2237/22 демонстрирует правовое значение статуса оперативный резерв.

Истец 03.08.2017 года приказом командира воинской части исключен из списков личного состава части и зачислен в оперативный резерв первой очереди.

Статус оперативного резерва первой очереди согласно Положению о прохождении военной службы, утвержденному Указом Президента № 1153/2008 означает, что военнослужащий фактически уволен с военной службы. Он исключен из списков личного состава воинской части, с котлового довольствия, со всех видов обеспечения. Лицо переводится в запас и находится в резерве для возможного призыва в будущем.

Это не является переводом в другую воинскую часть и не является продолжением прохождения военной службы.

Статус оперативный резерв, особенно первой очереди, делает невозможным бронирование. В приложении Резерв+ при появлении отметки оперативный резерв система автоматически блокирует подачу заявления на бронирование через «Дію».

Даже если предприятие подает бумажные списки, ТЦК и Минобороны, как правило, отказывают в зачислении на специальный воинский учет, ссылаясь на то, что лицо уже находится в оперативном резерве.

Решение Ивано-Франковского окружного административного суда от 12 декабря 2025 года по делу № 300/8216/25 расставляет акценты относительно правовых последствий пребывания лица в оперативном резерве первой очереди во время мобилизации.

Истец проходил срочную военную службу по 2 апреля 2024 года, после чего его уволили в запас и зачислили в оперативный резерв первой очереди. Однако уже 13 октября 2025 года его призвали на военную службу по мобилизации и зачислили в списки воинской части.

Истец обжаловал оба приказа, утверждая, что он не подлежит призыву до 25 лет, так как проходил срочную службу, которая, по его мнению, приравнивается к базовой военной службе.

Суд полностью отклонил аргумент истца и подтвердил правомерность его мобилизации. Суд отметил, что зачисление в оперативный резерв первой очереди означает увольнение со срочной службы в запас.

После такого увольнения лицо теряет статус лица, проходившего срочную военную службу в понимании части 5 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

12-месячный запрет на мобилизацию (п. 71 Заключительных положений Закона «О воинской обязанности и военной службе») для лиц, уволенных со срочной службы, действует только до 2 апреля 2025 года. После 2 апреля лицо, находящееся в оперативном резерве первой очереди, подлежит призыву на военную службу по мобилизации на общих основаниях.

Оперативный резерв первой очереди по истечении 12-месячного периода после увольнения со срочной службы не препятствует мобилизации, а наоборот — делает лицо приоритетным для призыва.

Решение Днепропетровского окружного административного суда от 07 января 2025 года по делу № 160/27761/24 одно из важнейших относительно возможности бронирования лиц, находящихся в оперативном резерве первой очереди.

Военнослужащий был уволен с военной службы в 2018 году и зачислен в оперативный резерв первой очереди. Позже был забронирован, а бронирование согласовано Минэкономики и Минобороны. Несмотря на имеющееся бронирование, ТЦК и СП призвал его на военную службу по мобилизации, а воинская часть зачислила в списки личного состава.

Истец обжаловал оба приказа и просил обязать исключить его из списков. Суд полностью удовлетворил иск и признал оба приказа противоправными.

Так, суд отметил, что бронирование возможно для резервистов оперативного резерва, указывая на то, что отсутствует императивный заперт на бронирование лиц, находящихся в оперативном резерве.

Ссылки на ч. 5 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и ч. 2 ст. 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе» не содержат запрета бронировать резервистов.

После получения решения о бронировании ТЦК и СП обязан в течение 5 дней внести лицо на специальный воинский учет, независимо от того, находится ли оно в оперативном резерве.

ТЦК и СП не наделен полномочиями самостоятельно решать, можно ли бронировать резервиста. Его обязанность — лишь выполнить решение о бронировании путем внесения данных в Реестр.

Поскольку истец был законно забронирован и должен был находиться на специальном воинском учете, его призыв был противоправным. Суд обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Суд установил, что статус оперативного резерва не является препятствием для бронирования. Бронирование имеет приоритет перед мобилизацией, если оно оформлено надлежащим образом.

Выводы

Судебная практика по делам о предоставлении отсрочки от мобилизации свидетельствует о росте значения статуса лица в электронной системе Резерв+. В частности, если гражданин имеет статус резервиста, это может существенно влиять на возможность получения отсрочки. В таких случаях стандартные основания, такие как обучение или уход за родственниками, иногда не применяются из-за особенностей правового регулирования. Статус резервиста является приоритетом для государства.

Перед подачей заявления на отсрочку необходимо проверить статус в Резерв+. Если там указано оперативный резерв, обжалование должно базироваться не на ст. 23 Закона о мобилизации, а на обжаловании самого статуса зачисления в резерв, если оно произошло с нарушением процедуры.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.