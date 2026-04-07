Пасха-2026 с ограничениями: как города готовятся к празднику, изменят ли комендантский час и где закроют кладбища

Празднование Пасхи в Украине будет проходить с рядом ограничений из-за войны — от запретов на посещение кладбищ и изменений в богослужениях до корректировки движения транспорта.

В Украине празднование Пасхи в 2026 году будет проходить в условиях повышенной безопасности из-за войны и угрозы обстрелов. Местные власти в разных регионах вводят дополнительные ограничения, изменяют формат богослужений и корректируют работу транспорта, чтобы минимизировать риски для населения.

В частности, в отдельных громадах Харьковской области, а также в Дружковке введён частичный запрет на посещение кладбищ. В Херсонской области установлены ограничения на проведение богослужений в период комендантского часа — исключение делается только для похоронных процессий.

В Киевской области праздничные и поминальные дни будут проходить с соблюдением усиленных мер безопасности. Жителей призывают избегать массовых скоплений людей из-за риска вражеских атак. Комендантский час здесь останется без изменений и будет действовать с полуночи до пяти утра.

Гражданам также напоминают о необходимости немедленно направляться в укрытия во время воздушной тревоги, а храмы должны быть оснащены указателями к ближайшим безопасным местам. Ответственность за организацию безопасного пребывания людей во время праздников возложена на организаторов мероприятий.

В ряде городов предусмотрены изменения в работе транспорта. В частности, дополнительные маршруты к кладбищам планируют запустить в Днепре, Николаеве, Тернополе и Сумах. В некоторых громадах возможно корректирование графиков движения или продление работы транспорта в праздничные дни.

В Одессе комендантский час также останется без изменений — с 00:00 до 05:00, что будет учитываться при планировании богослужений. Священнослужителей призывают оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и организованно направлять верующих в укрытия во время служб и освящения пасхальных куличей. Особая роль в обеспечении спокойствия и безопасности отводится духовным лидерам, которые должны информировать прихожан о правилах поведения.

В Харькове коммунальное предприятие «Ритуал» сообщило об ограничении доступа к кладбищам №13, 15 и 17, а также к Мемориалу жертвам тоталитаризма из-за их уязвимости к атакам дронов. В то же время другие кладбища города остаются открытыми для посещения.

В Богодуховской громаде введён полный запрет на массовый отдых у водоёмов и ограничен доступ к кладбищам в пятикилометровой приграничной зоне с Россией и на территориях, где велись боевые действия. Кроме того, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест захоронений в радиусе до 20 километров от линии разграничения.

В Винницкой области решением Совета обороны запрещено проведение массовых религиозных мероприятий вне храмов в период с апреля по декабрь 2026 года. Освящение пасхальных корзин планируют проводить в течение дня в субботу и воскресенье, чтобы избежать скопления людей, а комендантский час будет действовать в обычном режиме.

В Николаевской области верующих призывают внимательно реагировать на сигналы тревоги, а местные власти — организовать праздничные мероприятия без массовых собраний.

В Кропивницком рассматривается возможность сокращения комендантского часа в ночь на Пасху, а также меняется работа транспорта: накануне праздника он будет курсировать до 22:00, а в праздничный день начнёт работу с пяти утра. Кроме того, полиция временно ограничит движение транспорта возле отдельных храмов в дни богослужений.

В целом празднование Пасхи в этом году будет проходить в условиях повышенной осторожности, а основной акцент делается на безопасности граждан и избегании массовых скоплений.

