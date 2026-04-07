Великдень-2026 з обмеженнями: як міста готуються до свята, чи змінять комендантську годину і де закриють кладовища

11:30, 7 квітня 2026
Святкування Великодня в Україні проходитиме з низкою обмежень через війну — від заборон на відвідування кладовищ і змін у богослужіннях до коригування руху транспорту.
Великдень-2026 з обмеженнями: як міста готуються до свята, чи змінять комендантську годину і де закриють кладовища
В Україні святкування Великодня у 2026 році проходитиме в умовах підвищеної безпеки через війну та загрозу обстрілів. Місцева влада в різних регіонах запроваджує додаткові обмеження, змінює формат богослужінь та коригує роботу транспорту, щоб мінімізувати ризики для населення.

Зокрема, в окремих громадах Харківщини, а також у Дружківці запроваджено часткову заборону на відвідування кладовищ. На Херсонщині встановлено обмеження на проведення богослужінь у період комендантської години — виняток робиться лише для поховальних процесій.

У Київській області святкові та поминальні дні проходитимуть із дотриманням посилених заходів безпеки. Жителів закликають уникати масових скупчень людей через ризик ворожих атак. Комендантська година тут залишиться без змін і триватиме з опівночі до п’ятої ранку.

Громадянам також нагадують про необхідність негайно прямувати до укриттів під час повітряної тривоги, а храми мають бути оснащені вказівниками до найближчих безпечних місць. Відповідальність за організацію безпечного перебування людей під час свят покладена на організаторів заходів.

У низці міст передбачені зміни в роботі транспорту. Зокрема, додаткові маршрути до кладовищ планують запустити у Дніпрі, Миколаєві, Тернополі та Сумах. У деяких громадах можливе коригування графіків руху або подовження роботи транспорту у святкові дні.

В Одесі комендантська година також залишиться без змін — з 00:00 до 05:00, що враховуватимуть під час планування богослужінь. Священнослужителів закликають оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та організовано спрямовувати вірян до укриттів під час служб і освячення пасок. Особлива роль у забезпеченні спокою та безпеки відводиться духовним лідерам, які мають інформувати парафіян про правила поведінки.

У Харкові комунальне підприємство «Ритуал» повідомило про обмеження доступу до кладовищ №13, 15 і 17, а також до Меморіалу жертвам тоталітаризму через їхню вразливість до атак дронів. Водночас інші кладовища міста залишаються відкритими для відвідування.

У Богодухівській громаді введено повну заборону на масовий відпочинок біля водойм і обмежено доступ до кладовищ у п’ятикілометровій прикордонній зоні з Росією та на територіях, де тривали бойові дії. Крім того, мешканцям рекомендують утриматися від відвідування місць поховань у радіусі до 20 кілометрів від лінії розмежування.

На Вінниччині рішенням Ради оборони заборонено проведення масових релігійних заходів поза межами храмів у період із квітня до грудня 2026 року. Освячення великодніх кошиків планують проводити протягом дня у суботу та неділю, щоб уникнути скупчень людей, а комендантська година діятиме у звичному режимі.

У Миколаївській області вірян закликають уважно реагувати на сигнали тривоги, а місцеву владу — організувати святкові заходи без масових зібрань.

У Кропивницькому розглядається можливість скорочення комендантської години у ніч на Великдень, а також змінюється робота транспорту: напередодні свята він курсуватиме до 22:00, а у святковий день почне роботу з п’ятої ранку. Крім того, поліція тимчасово обмежить рух транспорту біля окремих храмів у дні богослужінь.

Загалом святкування Великодня цього року проходитиме в умовах підвищеної обережності, а основний акцент робиться на безпеці громадян та уникненні масових скупчень.

