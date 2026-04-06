Одесса в трауре после атаки шахедов: есть погибшие и пострадавшие, фото

14:29, 6 апреля 2026
Три человека погибли из-за обстрела.
Ночью РФ осуществила массированную атаку на Одессу шахедами, в том числе реактивными. В результате обстрела погибли три человека, среди них — ребёнок.

По данным областной военной администрации, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии: одного доставили в нейрохирургическое отделение, другой проходит лечение в реанимации с ожогами. Ещё восемь человек получили травмы средней степени тяжести, среди них маленький ребёнок и двое подростков. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В Приморском районе зафиксированы повреждения многоквартирного жилого комплекса и семи частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и временно закрывают выбитые окна, а местная администрация консультирует жителей по дальнейшим действиям.

В Киевском районе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обследованию повреждённых объектов. Там пострадали многоквартирный дом, пять частных домов, частный детский сад, магазин и несколько десятков автомобилей.

На всех пострадавших локациях развернуты оперативные штабы, работают коммунальные службы и специализированная техника.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Одессы. Он сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома, детский сад и районная электроподстанция. Из-за этого тысячи семей остались без электроснабжения. Ремонтные бригады работают с ночи, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества.

«Сейчас всем партнёрам необходимо вместе усиливать защиту неба, чтобы процент сбития дронов и ракет постоянно рос. Это ежедневная работа всех, а не только Украины, ведь поставками и поддержкой нас партнёры помогают и себе. Россия не собирается останавливаться», — отметил президент, комментируя ночную атаку РФ.

6 апреля в Одессе объявили День траура по трём жителям, погибшим в результате российской атаки.

