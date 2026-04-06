Одеса в жалобі після атаки шахедів: є загиблі та постраждалі, фото

Троє людей загинули через обстріл.

фото: ДСНС

Уночі РФ здійснила масовану атаку на Одесу шахедами, зокрема реактивними. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них — дитина.

За даними обласної військової адміністрації, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані — одного доправили до нейрохірургічного відділення, інший проходить лікування в реанімації з опіками. Ще вісім осіб отримали травми середнього ступеня тяжкості, серед них маленька дитина та двоє підлітків. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

У Приморському районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового комплексу та семи приватних будинків. Комунальні служби проводять розчищення територій і тимчасово закривають вибиті вікна, а місцева адміністрація консультує мешканців щодо подальших дій.

У Київському районі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та обстеження пошкоджених об’єктів. Там постраждали багатоповерхівка, п’ять приватних будинків, приватний дитячий садок, магазин і кілька десятків автомобілів.

На всіх уражених локаціях розгорнуті оперативні штаби, працюють комунальні служби та спеціалізована техніка.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси. Він повідомив, що внаслідок атаки окупанти пошкодили житлові будинки, дитячий садок і районну електропідстанцію. Через це тисячі родин залишилися без електропостачання. Ремонтні бригади працюють із ночі, щоб якнайшвидше відновити світло.

"Зараз усім партнерам потрібно разом посилювати захист неба, щоб відсоток збиттів дронів та ракет щоразу ставав вищим. Це щоденна робота всіх, а не лише України, бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі. Росія не збирається зупинятись", - зазначив Президент, коментуючи нічну атаку РФ.

6 квітня у Одесі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки трьома мешканцями.

Фото: ОВА, ДСНС

