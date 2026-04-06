  1. Фото
  2. / В Україні

Одеса в жалобі після атаки шахедів: є загиблі та постраждалі, фото

14:29, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Троє людей загинули через обстріл.
фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уночі РФ здійснила масовану атаку на Одесу шахедами, зокрема реактивними. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них — дитина.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними обласної військової адміністрації, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані — одного доправили до нейрохірургічного відділення, інший проходить лікування в реанімації з опіками. Ще вісім осіб отримали травми середнього ступеня тяжкості, серед них маленька дитина та двоє підлітків. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

У Приморському районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового комплексу та семи приватних будинків. Комунальні служби проводять розчищення територій і тимчасово закривають вибиті вікна, а місцева адміністрація консультує мешканців щодо подальших дій.

У Київському районі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та обстеження пошкоджених об’єктів. Там постраждали багатоповерхівка, п’ять приватних будинків, приватний дитячий садок, магазин і кілька десятків автомобілів.

На всіх уражених локаціях розгорнуті оперативні штаби, працюють комунальні служби та спеціалізована техніка.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси. Він повідомив, що внаслідок атаки окупанти пошкодили житлові будинки, дитячий садок і районну електропідстанцію. Через це тисячі родин залишилися без електропостачання. Ремонтні бригади працюють із ночі, щоб якнайшвидше відновити світло.

"Зараз усім партнерам потрібно разом посилювати захист неба, щоб відсоток збиттів дронів та ракет щоразу ставав вищим. Це щоденна робота всіх, а не лише України, бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі. Росія не збирається зупинятись", - зазначив Президент, коментуючи нічну атаку РФ. 

6 квітня у Одесі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки трьома мешканцями. 

Фото: ОВА, ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Одеса шахеди обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Франції тисячі адвокатів готують масовий марш проти судової реформи: що відбувається

Тисячі юристів з усієї Франції планують залишити свої мантії біля підніжжя Палацу правосуддя, вимагаючи від Сенату повернути пріоритет прав людини.

Агенція оборонних закупівель зможе купувати пікапи для війська за кілька кліків

Уряд офіційно надав Агенції оборонних закупівель статус Централізованої закупівельної організації, що має перевести закупівлі транспорту в режим кількох кліків через Prozorro Market.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Для прифронтових аграріїв готують фіскальні послаблення

Парламент пропонує знизити податкове навантаження на землі, що були в окупації або знаходяться в зоні бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]