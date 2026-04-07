В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо, видео
08:30, 7 апреля 2026
После извержения пепел поднялся на высоту около километра над кратером вулкана и до 2087 метров над уровнем моря.
На индонезийском острове Хальмахера было зафиксировано извержение вулкана Дуконо. Об этом сообщило агентство Antara.
Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цвета, которые распространялись в западном направлении.
Местные власти призвали жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на 4 километра, а также использовать защитные маски во избежание попадания вулканического пепла в дыхательные пути.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.