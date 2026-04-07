  1. Видео
  2. / В мире

В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо, видео

08:30, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На индонезийском острове Хальмахера было зафиксировано извержение вулкана Дуконо. Об этом сообщило агентство Antara.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Столб пепла поднялся примерно на 1 километр над кратером и достиг высоты около 2087 метров над уровнем моря.

Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цвета, которые распространялись в западном направлении.

Местные власти призвали жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на 4 километра, а также использовать защитные маски во избежание попадания вулканического пепла в дыхательные пути.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]