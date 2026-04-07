В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо, видео

На индонезийском острове Хальмахера было зафиксировано извержение вулкана Дуконо. Об этом сообщило агентство Antara.

Столб пепла поднялся примерно на 1 километр над кратером и достиг высоты около 2087 метров над уровнем моря.

Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цвета, которые распространялись в западном направлении.

Местные власти призвали жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на 4 километра, а также использовать защитные маски во избежание попадания вулканического пепла в дыхательные пути.

