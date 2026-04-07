В Індонезії відбулося виверження вулкана Дуконо, відео
08:30, 7 квітня 2026
Після виверження попіл піднявся на висоту близько кілометра над кратером вулкана та приблизно до 2087 метрів над рівнем моря.
На індонезійському острові Хальмахера зафіксували виверження вулкана Дуконо. Про це повідомило агентство Antara.
Виверження супроводжувалося щільними викидами попелу білого та сірого кольорів, які поширювалися у західному напрямку.
Місцева влада закликала жителів і туристів не наближатися до кратера ближче ніж на 4 кілометри, а також використовувати захисні маски, щоб уникнути потрапляння вулканічного попелу в дихальні шляхи.
