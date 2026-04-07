В Індонезії відбулося виверження вулкана Дуконо, відео

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На індонезійському острові Хальмахера зафіксували виверження вулкана Дуконо. Про це повідомило агентство Antara.

Стовп попелу піднявся приблизно на 1 кілометр над кратером і досяг висоти близько 2087 метрів над рівнем моря.

Виверження супроводжувалося щільними викидами попелу білого та сірого кольорів, які поширювалися у західному напрямку.

Місцева влада закликала жителів і туристів не наближатися до кратера ближче ніж на 4 кілометри, а також використовувати захисні маски, щоб уникнути потрапляння вулканічного попелу в дихальні шляхи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.