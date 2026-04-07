На Чернігівщині після атаки РФ палає будівля податкової служби, фото

Через обстріл будівля Новгород-Сіверської податкової інспекції зазнала руйнувань.

фото: Леся Карнаух

Вранці 7 квітня на Чернігівщині внаслідок атаки РФ було серйозно пошкоджено будівлю Новгород-Сіверської податкової інспекції Головного управління ДПС. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У будівлі зафіксовано пошкодження покрівлі та фасаду, вибито вікна, також постраждали службові кабінети. На місці працюють оперативні служби.

