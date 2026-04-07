У п’яти країнах за кордоном стартував відбір ДНК для пошуку зниклих безвісти українців

Стартував відбір ДНК у Великій Британії, Ірландії, Італії, Іспанії та Португалії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про розширення кампанії зі збору ДНК-зразків за кордоном від родичів зниклих безвісти українців.

Відтепер долучитися до ініціативи можуть українці, які перебувають у Великій Британії, Ірландії, Італії, Іспанії та Португалії.

У межах ініціативи родичі зниклих безвісти можуть здати ДНК-зразки, що допоможе у встановленні їхньої долі та ідентифікації.

Терміни подачі заявок:

Велика Британія та Ірландія — до 1 червня 2026 року.

Італія, Іспанія та Португалія — до 1 травня 2026 року.

