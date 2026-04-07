В пяти странах за рубежом стартовал отбор ДНК для поиска пропавших без вести украинцев

Стартовал отбор ДНК в Великобритании, Ирландии, Италии, Испании и Португалии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о расширении кампании по сбору ДНК-образцов за рубежом от родственников пропавших без вести украинцев.

Отныне присоединиться к инициативе могут украинцы, которые находятся в Великобритании, Ирландии, Италии, Испании и Португалии.

В рамках инициативы родственники пропавших без вести могут сдать ДНК-образцы, что поможет в установлении их судьбы и идентификации.

Сроки подачи заявок:

Великобритания и Ирландия — до 1 июня 2026 года.

Италия, Испания и Португалия — до 1 мая 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.