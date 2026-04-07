МВС попереджає про новий тип мін «пряник» – їх масово розкидають дистанційно

Такі боєприпаси є малопомітними та можуть маскуватися під каміння або зливатися з навколишнім середовищем.

Міністерство внутрішніх справ зафіксувало поширення нового виду саморобних вибухонебезпечних пристроїв типу «пряник», які використовує ворог для дистанційного мінування територій.

Як повідомили у МВС, такі боєприпаси є малопомітними та можуть маскуватися під каміння або зливатися з навколишнім середовищем — ґрунтом, травою чи навіть асфальтом.

За даними відомства, противник розкидає ці пристрої дистанційно та у великій кількості, що значно підвищує ризики для цивільного населення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що станом на сьогодні близько 22% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами — це понад 133 тисячі квадратних кілометрів. Внаслідок мінно-вибухових травм постраждала 1431 людина, серед яких 146 дітей.

У МВС закликають громадян бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки:

не торкатися підозрілих предметів;

негайно відійти на безпечну відстань;

повідомити про знахідку за номерами 101 або 112.

Правоохоронці наголошують, що категорично заборонено самостійно намагатися знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

