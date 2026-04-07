  1. В Украине

МВД предупреждает о новом типе мин «пряник» – их массово разбрасывают дистанционно

12:58, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Такие боеприпасы малозаметны и могут маскироваться под камни или сливаться с окружающей средой.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел зафиксировало распространение нового вида самодельных взрывоопасных устройств типа «пряник», которые противник использует для дистанционного минирования территорий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в МВД, такие боеприпасы малозаметны и могут маскироваться под камни или сливаться с окружающей средой — грунтом, травой или даже асфальтом.

По данным ведомства, противник разбрасывает эти устройства дистанционно и в большом количестве, что значительно повышает риски для гражданского населения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что по состоянию на сегодня около 22% территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами — это более 133 тысяч квадратных километров. В результате минно-взрывных травм пострадал 1431 человек, среди которых 146 детей.

В МВД призывают граждан быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности:

  • не прикасаться к подозрительным предметам;
  • немедленно отойти на безопасное расстояние;
  • сообщить о находке по номерам 101 или 112.

Правоохранители подчеркивают, что категорически запрещено самостоятельно пытаться обезвреживать взрывоопасные предметы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

МВД война

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]