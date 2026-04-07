МВД предупреждает о новом типе мин «пряник» – их массово разбрасывают дистанционно

Министерство внутренних дел зафиксировало распространение нового вида самодельных взрывоопасных устройств типа «пряник», которые противник использует для дистанционного минирования территорий.

Как сообщили в МВД, такие боеприпасы малозаметны и могут маскироваться под камни или сливаться с окружающей средой — грунтом, травой или даже асфальтом.

По данным ведомства, противник разбрасывает эти устройства дистанционно и в большом количестве, что значительно повышает риски для гражданского населения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что по состоянию на сегодня около 22% территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами — это более 133 тысяч квадратных километров. В результате минно-взрывных травм пострадал 1431 человек, среди которых 146 детей.

В МВД призывают граждан быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности:

не прикасаться к подозрительным предметам;

немедленно отойти на безопасное расстояние;

сообщить о находке по номерам 101 или 112.

Правоохранители подчеркивают, что категорически запрещено самостоятельно пытаться обезвреживать взрывоопасные предметы.

