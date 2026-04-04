Через атаку РФ у Шостці пошкоджено будівлю податкової: відділення у трьох містах не працюють, фото

20:12, 4 квітня 2026
У Шостці на Сумщині пошкоджено будівлю податкової служби, а через безпекову ситуацію роботу точок доступу ДПС у Краснопіллі, Глухові та Великій Писарівці тимчасово призупинено.
Фото: Леся Карнаух
Внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля Шосткинської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Сумській області. Про це поінформувала виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, через погіршення безпекової ситуації та суттєві руйнування тимчасово припинено роботу точок доступу податкової служби у Краснопіллі, Глухові та Великій Писарівці.

Вона уточнила, що внаслідок обстрілу Шостки пошкоджено фасад будівлі податкової служби, вибито вікна та зруйновано частину службових приміщень. Водночас серед працівників постраждалих немає.

Карнаух також наголосила, що це не перший випадок пошкодження об’єктів податкової служби в регіоні через ворожі атаки — раніше такі інциденти вже фіксувалися у Сумах, Конотопі та Бурині.

рф податкова Україна обстріл

