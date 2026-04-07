Менш ніж 24 місяці страхового стажу після перерахунку: апеляційний суд відмовив у переведенні на пенсію за віком

Перший апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційні скарги органів Пенсійного фонду у справі щодо оскарження відмови у переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.

Перший апеляційний адміністративний суд розглянув у порядку письмового провадження апеляційні скарги Головних управлінь Пенсійного фонду України в Донецькій та Київській областях на рішення Донецького окружного адміністративного суду у справі № 200/3183/25 щодо визнання протиправним та скасування рішення про відмову у призначенні пенсії за віком і зобов’язання вчинити відповідні дії.

Предмет спору

Позивач, діючи через представника — адвоката, звернувся до суду з вимогами про визнання протиправним та скасування рішення органу Пенсійного фонду України в Донецькій області від 19.03.2025 № 932310128236, яким відмовлено у призначенні пенсії за віком, а також про зобов’язання органу Пенсійного фонду України у Київській області здійснити призначення та виплату пенсії за віком відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за 2022–2024 роки, починаючи з 12.03.2025.Обґрунтовуючи позов, зазначено, що позивач перебуває

на обліку в органі Пенсійного фонду та отримує пенсію по інвалідності. Після досягнення пенсійного віку він звернувся із заявою про переведення на пенсію за віком із застосуванням актуального показника середньої заробітної плати, однак у цьому йому було відмовлено, зокрема, з підстав відсутності необхідного страхового стажу після попереднього перерахунку пенсії, а також з огляду на недоцільність такого переведення.

Позивач вказував, що після призначення пенсії по інвалідності він продовжував працювати та набув необхідний страховий стаж, що, на його думку, надає право на призначення пенсії за віком із застосуванням відповідного показника середньої заробітної плати.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено, оскільки суд першої інстанції дійшов висновку про протиправність відмови органу Пенсійного фонду та наявність у позивача права на переведення на інший вид пенсії з урахуванням заявлених показників.

Не погодившись із таким рішенням, відповідачі подали апеляційні скарги, в яких зазначили про неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права. Вказувалося, що позивач не набув необхідного страхового стажу після останнього перерахунку пенсії, а отже, відсутні підстави для застосування показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують зверненню. Також зазначалося, що переведення на пенсію за віком призводить до зменшення розміру пенсії, що також зазначалося відповідачами як один із аргументів відмови.

Позиція та рішення судів

Суд першої інстанції виходив із того, що орган Пенсійного фонду не має права відмовляти у задоволенні заяви, керуючись виключно міркуваннями доцільності, а повинен діяти виключно на підставі та у спосіб, визначений законом. Суд дійшов висновку про наявність у позивача права на призначення пенсії за віком з дати звернення та застосування показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки, з огляду на продовження трудової діяльності після призначення пенсії по інвалідності.

Апеляційний суд не погодився з такими висновками. Суд зазначив, що відповідно до частини третьої статті 45 Закону № 1058-IV застосування показника середньої заробітної плати за три роки можливе лише за одночасної наявності трьох умов, зокрема набуття не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Дослідивши матеріали пенсійної справи, суд апеляційної інстанції встановив, що після останнього перерахунку пенсії позивач набув страховий стаж менш ніж 24 місяці, що виключає можливість застосування зазначеного показника середньої заробітної плати. Посилання суду першої інстанції на протиправність відмови з мотивів недоцільності апеляційний суд визнав помилковими, зокрема з огляду на те, що така підстава не була предметом позову, а також з урахуванням змісту заяви позивача.

З урахуванням викладеного апеляційний суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нову постанову, якою у задоволенні позову відмовив у повному обсязі.

